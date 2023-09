Muchos argentinos, cuando fallecen, no tienen descendientes o herederos a quien dejar la herencia. Por eso, deciden legar sus bienes materiales a distintas ONG que ayudan a las comunidades.

Para conocer más sobre esta situación, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con Elizabeth Maciulis, referente regional de Colaboraciones Estratégicas de Médicos Sin Fronteras, quien explicó: “La campaña legado solidario, lo que propone es esto, dar a conocer estas formas de colaborar, tomando una decisión hoy en el presente que tenga un impacto solidario en el futuro.

"A nivel Argentina, hablo por Médicos Sin Fronteras, nosotros como organización cada vez recibimos más consultas de personas que desean hacer un testamento solidario y desde que iniciamos la campaña, ya hace más de 8 años en el país, hemos recibido varios testamentos de diferentes partes del país, de personas que están ubicadas en diferentes partes del país, y a nivel internacional es una de nuestras fuentes de ingresos”.

“Médicos Sin Fronteras se sostiene por el aporte de personas que todos los meses hacen un aporte, pero también de personas que un día deciden hacer un testamento solidario y colaborar con esta decisión, que fundamentalmente es una decisión voluntaria, personal y que está basada en la confianza en una organización”, comentó Maciulis.

Una tendencia que crece

“En Médicos Sin Fronteras a nivel internacional, casi el 17% de los ingresos que recibimos de todo el mundo provienen de testamentos solidarios. En Argentina no tenemos estadísticas oficiales a nivel país, aún como para compartir, pero desde mi experiencia de las organizaciones que forman parte de la campaña sabemos que cada vez hay más consultas porque hay una decisión de cómo organizar el patrimonio"

"Con cierta conciencia social y que la ley protege a los herederos más cercanos, los herederos forzosos, que son padre, hijos o cónyuges y aun así se puede disponer de hasta un tercio de los bienes de la herencia. Una persona puede decidir a quién dejárselos”, contó la referente.

“En el caso de que no existan herederos, si no hay un testamento realizado, los bienes pasan a manos del Estado. Eso sucede con mucha frecuencia por la falta de información. Entonces, lo que promovemos en esta campaña de testamentos solidarios es que las personas acudan a profesionales letrados, escribanos, abogados y se asesoren porque muchas veces no hace falta tener un gran patrimonio.

"Simplemente, el fruto de los bienes que cada persona tiene, que son el esfuerzo de toda su vida, pueden destinarse a una causa de bien común, siempre y cuando se tome esta decisión y se efectúe un testamento, que puede cambiarse las veces que la persona desee”, remarcó.

Así funciona

“Cuando hablamos de donaciones, que son transferencias de dinero a una cuenta de una ONG, eso es una figura y el testamento es un acto voluntario, una herramienta legal que se hace ante escribano público, también se puede hacer de puño y letra, que se llama el testamento ológrafo, y la persona deja su voluntad expresada en este documento de manera que la organización es beneficiaria de los bienes que la persona destina, puede ser un bien, pueden ser todos.

"Cuando se hace el testamento le queda una copia a la organización para que en el momento que se inicie el juicio sucesorio se pueda avanzar mucho más rápido de una manera más efectiva. El compromiso de la organización es cumplir la voluntad de esa persona tal cual la ha manifestado en este testamento”, explicó.

Médicos Sin Fronteras

“Médicos Sin Fronteras como organización médico humano brinda asistencia médica en situaciones de catástrofes de origen natural o de origen humano como son las guerras, los conflictos armados, el desplazamiento de las poblaciones en movimientos.

Catástrofes como epidemias, hambrunas y situaciones de cambio climático que también generan esta necesidad de atención médica para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Los testamentos como forma de colaboración se reciben en la organización, estos bienes que se reciben se monetizan, se transforman en recursos para que los podamos destinar en proyectos, tenemos más de 500 proyectos en más de 70 países, específicamente hablando de crisis humanitaria.

Nuestra misión es salvar vidas, estar allí donde más se necesita”, informó Maciulis.

