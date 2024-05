"Hay que arreglar el sistema previsional, porque la distribución funciona mal"

Hace muy poco, el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) presentó un diagnóstico enfocado en el Sistema Previsional. Los resultados no fueron precisamente muy prometedores: el sistema actual establece una barrera de 30 años de aportes, en un contexto de alta informalidad laboral y 200 regímenes de excepción. Estas condiciones demostraron que hace falta una reforma integral que actualice accesos, fórmulas y movilidad de lo percibido por los adultos mayores.

El Gobierno nacional tiene pendiente una propuesta de reforma integral del sistema previsional en los próximos meses, una vez que concluyan los debates legislativos por la indexación. Ante esta situación, Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Rafael Rofman, investigador principal del CIPPEC. Al comienzo de la charla, dijo que "la política tradicional no está en emergencia, porque son políticas a largo plazo donde lo presente cambia de a poco. Que no esté en emergencia no significa que no haya problemas serios, y esto genera que nadie se ocupa de decir 'Arreglemos esto ahora', lo que resulta que los problemas se siguen reproduciendo. Hace 40 años que decimos 'no vale la pena', y estamos cada vez peor".

Rafael Rofman

Rofman asegura que lo que sucede en Argentina con las jubilaciones es 'algo raro': "En cualquier sistema jubilatorio del mundo hay que mirar tres cosas: la cobertura, la adecuación, y el costo. La primera funciona bien, porque protege casi a todos los adultos mayores de 65 años.

La segunda representa a cuánto le pagamos al adulto mayor: aquí hay problemas, porque si incluimos a todo el mundo, pero le pagamos 28 pesos a cada uno, ya estamos viendo una falencia. Y la tercera se ejemplifica con cubrir a todo el mundo, pagarles 20 mil dólares por mes, y que cueste apenas el 0,01% del PBI. Acá no sucede esto, porque si le pagás a la gente salme más caro, si querés gastar menos tenés que pagar menos. No hay escape", asegura el referente previsional.

Lo complicado en Argentina es lograr que la parte política se ponga de acuerdo. Sentarse y decidir dónde hay coincidencias en estos tres puntos importantes. "Todos queremos que los jubilados cobren mejor, pero también queremos que lo hagan los maestros, los colectiveros, empleados estatales, periodistas. Argentina tiene un problema muy serio por resolver, y la solución no está en arreglar solo lo previsional, porque es un problema más estructural, más de la macroeconomía", asegura el entrevistado.

Si se compara cuánto gana un jubilado y cuánto percibe una persona que trabaja 8 horas por día durante 40 años, no hay una diferencia enorme, según dice Rofman. "Y no creo tampoco que un sistema como el de las AFJP sean la solución. Hay que armar un sistema en el que se tome lo que genera una persona adulta joven, y decir 'Parte de esto lo van a consumir los mayores'. Esto se puede hacer cuando todos cobren una cantidad de dinero fijo. El último recurso sería volver a las AFJP", aduce.

Productores de fideos

En tono ejemplificador, y ante las preguntas de Rebeca Miranda y Gabriel Landart, Rafael Rofman dio un ejemplo claro: "A la hora de los bifes, si el país no produce muchos fideos y bifes de chorizo, el problema va a surgir igual. Lo que hace el sistema previsional es distribuir lo que hay", dice. "Para tener un sistema previsional que funcione mejor, hay que tener una economía que funcione bien", asegura.

Hay cosas que funcionan mal en el sistema previsional, y hacen que funcione mal la distribución. "No ayuda al crecimiento de la economía, porque ponen bloqueos por todas partes. Es un sistema ineficiente, es caro, es injusto, y está repleto de excepciones. Hace 20 años que corrigieron eso en Mendoza, pero hay 13 provincias que todavía tienen régimen previsional propio, mucho más caro que el régimen general.

Eso lo pagamos todos, con transferencias de los impuestos nacionales a las provincias, que después encarecen toda la economía argentina", explica Rofman. "Hay infinidad de irregularidades en el Sistema Previsional Argentino", concluye.