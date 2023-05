Google borrará cuentas inactivas: sorprende el corto plazo que usarán como medida

Para obtener una cuenta, es necesario utilizarla activamente. Las cuentas inactivas no son válidas. Esta lógica fue implementada por Twitter siguiendo el liderazgo de Elon Musk, y ahora Google también decidió aplicarla a todas aquellas personas que no usen su cuenta de Gmail o no vean videos en YouTube en un período de dos años. Si no se emplean, existe el riesgo de perder datos significativos.

“A partir de este año, si una cuenta de Google no se ha empleado o iniciado sesión durante al menos 2 años, podemos eliminar la cuenta y su contenido, incluido el contenido dentro de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube y Google Photos”, alertó en las últimas horas, Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de 'Big G’, este martes.

Desde el gigante de la búsqueda en línea dejaron en claro que esta política solo se aplicará a las cuentas personales y no afectará a las cuentas comerciales. Además, afirmaron que no tienen intención de eliminar las cuentas que contengan videos en YouTube, reconociendo que ciertos videos antiguos y abandonados pueden tener un valor histórico.

El propósito de la empresa no es perjudicar a los usuarios, sino más bien todo lo contrario. Según el análisis de Forbes, es poco probable que una cuenta inactiva tenga configurada la autenticación multifactor. Esto significa que la cuenta podría ser más vulnerable a ataques de piratería y, por lo tanto, el propietario podría estar expuesto al robo de datos.

La medida busca proteger la seguridad de los usuarios y evitar posibles brechas de seguridad.

“Nuestro análisis interno muestra que las cuentas abandonadas tienen al menos 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos. Es decir, estas cuentas a menudo son vulnerables, y una vez que una cuenta se ve comprometida, puede usarse para cualquier cosa, desde el robo de identidad hasta un vector de contenido no deseado o incluso malicioso, como el correo no deseado”, explicó Kricheli.

Pasos para conservar la cuenta de Gmail o YouTube

Google anunció que comenzará a eliminar las cuentas inactivas de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube y Google Photos, junto con todos los archivos y datos asociados a ellas, a partir de diciembre de 2023.

La medida brinda a los usuarios un período de tiempo para prevenir la pérdida de sus datos. Es importante que los usuarios tomen medidas antes de esa fecha si desean retener sus archivos y evitar la eliminación de sus cuentas inactivas.

Estas son algunas de las acciones que deben tener en cuenta los usuarios:

Leer o enviar correos electrónicos

Uso de Google Drive

Ver videos de YouTube

Descarga de aplicaciones de Google Play Store

Uso de la búsqueda de Google

Iniciar sesión en aplicaciones o servicios de terceros usando “Iniciar sesión con Google”

Usar un dispositivo Android registrado

Es altamente probable que al realizar alguna de estas acciones, Google solicite a los usuarios configurar la autenticación multifactor. Esto permitirá que las personas conserven sus cuentas y que sus datos estén mejor protegidos.

¿Cuáles son las consecuencias de borrar una cuenta? La cuenta desaparecerá permanentemente. En este aspecto, 'G' difiere notablemente de Twitter, ya que la red social de Elon Musk permitirá utilizar los nombres de usuario de cuentas eliminadas. Por ejemplo, si una persona llamada Juan Pérez tiene la dirección de correo electrónico [email protected] y el nombre de usuario @juan.perez en Twitter, si pierde ambas cuentas, otro usuario podría tomar el nombre de usuario @juan.perez en Twitter, pero no sería posible crear una dirección de correo electrónico con [email protected]

Subir datos a la nube, una recomendación

'Big G’ implementó un procedimiento en el cual primero eliminará las cuentas que hayan sido generadas pero nunca usadas. Posteriormente, procederá a eliminar las demás cuentas. Sin embargo, este proceso no se llevará a cabo sin previo aviso.

Google enviará múltiples advertencias antes de borrar cada cuenta. Es importante destacar que si una cuenta se encuentra completamente inactiva, es probable que nadie vea estas advertencias. Por este motivo, Google también enviará una notificación al correo de recuperación, es decir, la dirección de correo electrónico proporcionada durante el registro como una medida de respaldo.

Es cierto que depender únicamente de almacenamiento en la nube puede tener sus riesgos. Dado que las políticas de la empresa pueden cambiar y que ningún sistema es completamente infalible, es recomendable tener una copia de seguridad propia en caso de que ocurra algún problema. Afortunadamente, existen varias aplicaciones disponibles para realizar función.

Existen aplicaciones te permiten hacer copias de seguridad de tus datos y guardarlos en una ubicación adicional, como un disco duro externo o en otro servicio en la nube. De esta manera, podés tener tranquilidad y asegurarte de que tus datos estén protegidos en caso de cualquier eventualidad.