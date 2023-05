Exigen que el intendente que destrató a docentes trabaje en una escuela por una semana

Continúan las repercusiones tras las expresiones del intendente del departamento de Rivadavia, Miguel Ronco, quien despertó fuerte controversia al criticar a los docentes mendocinos.

Los hechos que sucedieron lo tienen al jefe comunal y al precandidato a gobernador del FIT, Lautaro Jiménez, quien denunció a Ronco por discriminación por sus dichos contra los docentes que piden licencias por enfermedad o maternidad. Jiménez argumentó que Ronco violó la ley nacional 23.592 y la Constitución nacional, al acusar a los trabajadores de la educación de “tramposos”, “deshonestos” y “estafadores”. Además, Jiménez señaló que Ronco desconoce la ley 5.811 que establece las licencias de los docentes y que se burla de quienes padecen alguna dolencia y de las maestras embarazadas.

El jefe comunal, aliado de Alfredo Cornejo y quien va por la reelección, había expresado: "Les molestó el Ítem Aula, lamento aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor, hay que ser honesto, no hay que estafar. Imagínense ustedes que tuvieran cuatro intendentes en Rivadavia, porque me tomé licencia porque me dolió un pie, otro porque estornudó, otro porque iba a ser mamá, otro por no sé qué. Cuatro docentes en una sola aula, ¿cómo va a salir el país adelante, con planes, con flojera, con certificados de enfermedad?“.

Esto fue lo que impulsó al maestro de primaria Lautaro Jiménez a denunciar al intendente de Rivadavia frente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

"Mi nombre es Lautaro Jiménez, soy maestro de la Escuela Primaria 1580 de Godoy Cruz y precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda.

Hemos presentado una denuncia ante el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, contra el intendente de Rivadavia, el señor Miguel Ronco, por las afirmaciones sumamente violentas, agresivas y descalificatorias que tuvo hacia la docencia mendocina. Buscamos que el maltrato, esta instigación a agredir y descalificar a los trabajadores de la educación, no se naturalice ni se convierta en una estrategia de campaña más".

"Quienes trabajamos todos los días en las escuelas y estamos expuestos muchas veces a situaciones de violencia y agresión por parte de personas que atraviesan situaciones muy críticas en las comunidades educativas, hacemos un trabajo muy difícil, cotidiano y consciente para tratar de educar en el respeto, en los valores, en tratar de dirigirnos y de tratarnos de una forma no violenta y de revalorizar el rol del docente frente al aula para que el aprendizaje y las tareas de enseñar y aprender en las escuelas de Mendoza estén impregnadas de una sana convivencia", agregó el docente.

Jiménez también precisó: "Quienes ejercen el poder político y más en cargos de tanta responsabilidad, quienes además se presentan en cargos en los que muy probablemente resulten electos y sean legisladores provinciales, como el caso del señor Ronco, tienen una mayor responsabilidad en tanto y en cuanto son referente y muchas veces sus palabras inciden hacia abajo en forma de violencia verbal y física hacia los docentes y profesores en las puertas de las escuelas".

"Eso es un trabajo que hay que concientizar, que no hay que tomarlo a la ligera y que esperamos que sea abordado no solo con una disculpa porque el daño que se ha hecho es muy grande, sino con algo que sea educativo y ejemplificador, tanto para el mismo involucrado como para la comunidad educativa. Queremos que Ronco repare el daño con tareas comunitarias, yendo a una escuela durante una semana, conviviendo con los trabajadores de la educación, conociendo cuál es esa realidad y aportando y tratando de sumar un granito de arena a una práctica que tiene que ser distinta, empezando desde el propio poder político y de quienes gobiernan la provincia", manifestó el precandidato a gobernador.

"Si no enseñamos con el ejemplo, la situación de la educación siempre va a seguir degradándose y empeorando. Hay que enseñar con el ejemplo, hay que impulsar la convivencia, los valores, el buen trato hacia quienes trabajamos en la educación y no teñir por una necesidad u oportunismo electoral de violencia este tipo de prácticas educativas", finalizó Lautaro Jiménez.

Producción periodística: Daniel Gallardo.