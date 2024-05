El juicio al ‘sanador’ de Entre Ríos: más de 60 víctimas lo acusan de abuso sexual

El caso de Ramón Ángel Zabala, el supuesto parapsicólogo de Concordia, Entre Ríos, conmocionó a la comunidad y este miércoles se llevará a cabo la audiencia de elevación a juicio en la que se presentarán las pruebas y testimonios de las 60 víctimas que formalizaron denuncias por abuso sexual.

Zabala está imputado por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Durante más de 30 años, este individuo mantuvo un consultorio en el centro de Concordia, donde se presentaba como asesor espiritual, reikista, grafólogo y clarividente. Sin embargo, detrás de esta fachada, se habría aprovechado de su posición de poder para abusar sexualmente de sus pacientes.

Las víctimas, en su mayoría menores de edad cuando ocurrieron los hechos, relatan situaciones de manipulación y abuso. Zabala utilizaba distintas técnicas para someter a las personas que buscaban su ayuda. Les hacía cerrar los ojos y les pasaba sus genitales por el rostro, asegurando que se trataba de una terapia. Incluso cuando los familiares estaban en la sala contigua, él les indicaba que esperaran afuera.

A.P.L. fue la primera en denunciar al curandero. Su testimonio en redes sociales desencadenó una avalancha de relatos similares de más de 60 víctimas. Estas jóvenes, inicialmente sintiéndose culpables y creyendo que eran las únicas, finalmente se atrevieron a contar lo que habían sufrido. La situación se repetía sistemáticamente, afectando principalmente a menores de edad.

Además, la joven recibió amenazas en la puerta de su casa, intentando desacreditar su causa de abuso. Este caso es un recordatorio de la importancia de escuchar y apoyar a las víctimas, así como de la necesidad de erradicar el abuso sexual en todas sus formas.

Necesitaba procesar la muerte de su padre, estaba en la preadolescencia, reconfigurando el mundo con los demás. Zabala la escuchó, la convenció de que estaba embarazada y le dijo que podía ayudarla a parar esa situación. “Me fue preparando durante meses, hasta que me dijo que él me ayudaría. Me citó para que fuera al consultorio de noche. Estaba asustada”, recuerda. “Me hizo acostar sobre un escritorio, desnuda y allí empezó a tocarme”, relató la víctima al comenzar a detallar la secuencia que terminó en la violación.

Al viralizarse su testimonio en redes sociales comenzaron a conocerse varios relatos similares, además la joven recibió una amenaza en la puerta de su casa: “Sabemos que es todo mentira tu causa de abuso. Sos una persona mitonoma (sic) compulsiva. Tus intereses son solo económicos. Contá la verdad al público y a Concordia entero, que te pagó y paga el 'teatro' es (N de la R: se omite el nombre de la persona mencionada) y que te aportó datos para que vos puedas mentir”, rezaba parte de la nota de amenaza.

En octubre del 2022 se radicó la primera denuncia con tres testimonios y en marzo de este año se agregó el de una cuarta víctima. Estos cuatro casos son los que dieron origen al trámite judicial cuya carátula indica la imputación de Zabala por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.

La causa presentó algunas particularidades. Ante la negativa del imputado a asistir a Tribunales, fue necesario emitir una orden de captura. Sin embargo, finalmente, el curandero decidió presentarse a última hora, el 5 de mayo del año pasado, y prestó declaración. Durante el proceso, la Justicia ordenó la realización de pericias psicológicas a las tres víctimas, dispuso el allanamiento del lugar donde ocurrieron los hechos, con documentación planimétrica y fotografías del lugar, y desarrolló medidas de protección para las víctimas.

No obstante, y contrariamente a lo esperado, no se ordenó la prisión preventiva del único imputado, quien sigue moviéndose a pocos metros de donde residen algunos de los denunciantes. Por ello, los representantes legales de las víctimas y del Ministerio Público Fiscal mantienen expectativas sobre la decisión que pueda tomar el tribunal, cuando se lleve a cabo la audiencia de remisión a juicio.

Con información de elDiarioAr