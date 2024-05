Empresas de grúas ofrecerán un abono mensual para suplir el servicio de los seguros

Empresas de grúas de Mendoza anunciaron que ofrecerán un abono mensual debido a que los automovilistas ya no contarán con el servicio de grúa que brindaban las compañías de seguro y que ahora no estarán obligadas a cubrir el servicio por desperfectos mecánicos.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano News, Rubén González, dueño de la empresa Auxiliarte 24 Hs SA dio más detalles al respecto.

“La Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el órgano oficial que regula la actividad aseguradora, dictaminó que las compañías de seguro solo están obligadas a brindar el servicio de auxilio mecánico en el caso de accidente o de siniestro sobre hechos cubiertos, por ejemplo, te roban el auto, aparece con tres ruedas menos, la compañía tiene que ir a buscar el auto con una grúa y trasladarlo a un lugar y guárdalo”, reveló.

Sin embargo, comentó que “a partir de los próximos 90 días ya no están obligados a ofrecer el servicio de asistencia mecánica si se te rompe el vehículo, te quedaste sin batería o pinchaste un neumático”.

—Se decía que esto beneficiaría al usuario… pero poco lo beneficia.

—Por más que la Superintendencia haya tomado esta determinación a pedido de las compañías de seguro, la necesidad de la gente no desaparece y lo que pocos saben es que contratar un servicio de grúa contra demanda el día que te pasó algo, tiene un costo significativo.

—¿Esto es beneficioso para que aparezcan nuevos jugadores?

—No sé si aparecerán nuevos jugadores, pero si el cliente el día que requiera una asistencia va a tener que contar con dinero en el momento del requerimiento, por ejemplo, un traslado al taller dentro del radio urbano de Mendoza tiene un costo de entre 30 y 40 mil pesos y un traslado, clásico paseo dominical de ir a la montaña, se te quedó el auto en Uspallata y traerlo porque no funciona tiene un costo de 300 mil pesos por lo menos, que ese dinero lo tenés que tener encima o en tu cuenta corriente. Eso es lo que sale el acarreo de una grúa, el desplazamiento, la operación y el traslado del vehículo.

—Pero es un margen de ganancia sideral.

—Pasa que hay que tener en cuenta que una grúa 0Km tiene un costo de 100 mil dólares aproximadamente, entonces, la inversión en equipamiento es muy fuerte y después los costos de mantenimiento, desplazamiento, combustible, choferes, etcétera, son altos.

—Igual es un disparate 300.000 pesos, ni un pasaje en avión cuesta eso.

—Claro, pero hay que considerar por ejemplo, en combustible para ese recorrido una grúa gasta aproximadamente 120 mil pesos, hablamos de 240 kilómetros ida y vuelta hasta Uspallata, sumar el costo del chofer, operación, mantenimiento, etc., los costos son altos porque los gastos de mantenimiento son elevados, pero para esto es necesario que la gente comprenda cuáles son los riesgos que tiene cuando te pasa algo y la posibilidad de contratar abonos de un pago mínimo mensual para cubrir este tipo de circunstancias.

—¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a Bariloche y de vuelta a Mendoza se rompe el auto?

—Hoy podés contratar un servicio en forma particular y que te traiga una grúa a Mendoza o si no un sistema de abono mensual que tiene distintos tipos de distancia, hay abonos de cobertura provincial nada más de hasta 50 kilómetros, eso tiene un costo mensual equivalente a dos paquetes de cigarrillos. Después tenés planes de 100 kilómetros, de 200 kilómetros, 300 kilómetros que cubren toda la provincia y un plan nacional de cobertura en todo el país que te brinda una cobertura de 300 kilómetros desde el origen del inconveniente mecánico. La empresa tiene la obligación de trasladar tu vehículo hasta la ciudad más cercana donde haya mecánicos especializados, hotelería, cobertura de internet y medio de transporte público. Esto es un salvataje inicial, no para traerte el auto.