En los últimos días, se escucharon rumores de un posible faltante de gas tanto para los hogares como para la industria. Para conocer qué tanta veracidad tienen, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, quien explicó:

“El gasoducto que terminó a mitad del año pasado, en realidad no se terminó. Todavía faltan plantas compresoras para instalar. Está un poco parado eso y está funcionando a media máquina”.

“De cualquier manera, ese gasoducto no resolvía el problema estructural que tenemos en Argentina. Tenemos una cuestión que tiene que ver con el transporte, o sea, con los gasoductos. Tenemos la suficiente producción de gas para autoabastecernos, pero no tenemos los medios para transportarlo. Esto no viene de ahora, es una imprevisión que se ha tenido a través de las últimas décadas, porque tuvimos tiempo de sobra, de hacer obras y tener los gasoductos necesarios en funcionamiento, pero no los tenemos”, remarcó.

“Esto quiere decir que cada vez que hay frío y la demanda domiciliaria tira, los gasoductos empiezan a tener baja presión y las distribuidoras no tienen más remedio que pedir, solicitar el corte del interrumpible, que es una de las formas de contrato que hay para la industria y el GNC, y en esa situación estamos en este momento”, añadió.

Un problema de años

“En los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, recuerdo que era invierno porque íbamos muy abrigados, tuvimos una reunión con el presidente de lo que era en aquel momento la comisión de energía de la Cámara de Diputados. Le planteamos la preocupación que teníamos con respecto a la falta de redes y lo que iba a venir. Nosotros no somos magos, ni genios, simplemente conocíamos el tema y era nuestra preocupación".

"Nos dijo que teníamos razón, ellos también lo sabían y que sí había que hacer obras y que tenían idea de presentar proyectos para eso. ¿Qué se hizo? Nada, lo único que hicimos es un congelamiento de tarifas durante 10 años, pero no se construyó nada”, recordó González.

“Lo grave es, imaginemos que hemos comprado estos famosos barcos de gas licuado para el invierno, durante años y años. Con lo que nosotros pagamos, los cientos de millones de dólares que pagamos por esos barcos durante todos estos años, hubiéramos construido gasoductos en toda Sudamérica. Es decir, que tendríamos, en este momento, la Argentina con autoabastecimiento de gas, vendiéndole gas a Chile, Brasil. Estaríamos en una posición muy diferente a la que tenemos ahora, si se hubieran previsto las cosas de otra manera”, añadió.

Qué ocurre en el GNC

“Por ahora no estamos desprotegidos porque las estaciones de servicios que tienen contratos firmes, siguen trabajando normalmente. El tema es que tenemos muchas estaciones de servicio que tienen contratos interrumpibles, por decisión propia, y esas tienen que parar”, explicó.

“Nosotros hemos tenido, en los últimos años, una o dos veces restricción de venta en el sistema firme, muy contadas veces y por horas, pero en general los cortes se dan por cuestiones legales, porque la distribuidora, lo que le exige la ley, es que cuando hay que priorizar el consumo domiciliario tiene que pedir el corte al sistema ininterrumpible de la industria y del GNC, que es lo que está sucediendo en este momento en casi todo el país”, aclaró.

GNC o GNL

Respecto a la diferencia entre estos tipos de elementos, Gónzalez explicó que “el gas natural licuado es un derivado del petróleo y el gas metano es el que se extrae directamente y se inyecta en las redes y no necesita ningún proceso”.

“El gas licuado es un poco más peligroso, además hay que trasladarlo. No tenemos redes de gasoducto que transporten gas licuado. Lo que se está intentado es hacer una red hacia el mar desde Vaca Muerta para que YPF puede exportar gas licuado, pero de la misma manera que compramos los barcos de gas licuado y hay que regasificarlo para inyectarlo a las redes del gas natural, esto se hace al revés, es decir se trasladaría el gas natural para transformarlo en gas licuado y recién ahí ponerlo en los barcos y exportarlos”, añadió.

La entrevista