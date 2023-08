El nacimiento y la forma en la que nace un bebé determina características de su personalidad

Todavía existen muchos miedos y dudas sobre la crianza y los primeros años de vida de un bebé. Pero se conoció a través de algunos estudios que esta etapa es la que formará a la persona y al futuro adulto.

Paula Díaz de Arcaya, socióloga y puericultora, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que los lazos primarios son los más importantes. “La base, la experiencia es la construcción de este vínculo primario que es cuando un bebé tiene muchas necesidades”.

A pesar de que las nuevas tecnologías y el paso del tiempo cambiaron un pcoo la forma de nacer, los bebés “necesitan del cuidado de los adultos” porque “culturales, nos desarrollamos con otros, con el cuidado que otros nos dan”.

A partir de esto es que el niño va a poder comprender lo que sucede a su alrededor y construir la confianza, a saber qué es el amor y las normas sociales. Entonces, destacó que la etapa del nacimiento incide en los años posteriores. Y no sólo el vínculo que tiene con sus padres sino también, la manera en la que nace: “Las cesáreas generan que no haya un contacto no solo piel a piel inmediato, al que hacemos referencia siempre en la órbita del nacimiento, si no al contacto en general”.

Y es por esto que la manera en la que el pequeño decide nacer nos va a indicar cómo va a ser y la especialista llamó a prestar atención a esa construcción vincular para que estemos en contacto con el bebé y sea acompañado de la mejor manera posible.

Por otra parte habló sobre el derecho a mamantar y a las mujeres que desean o no hacerlo. De esta manera, manifestó que muchas veces “lo que pasa con las intervenciones inadecuadas es la vulneración del derecho a amamantar y nlas mujeres deben ser conscientes de qué hay que proteger es ese derecho. Esto se hace con una atención temprana, adecuada, con una ley de puericultoras que garantice nuestra presencia en los lugares de salud”.

Existen muchas maneras de construir ese vínculo y cada madre y bebé es un mundo, por lo que deben buscar su propia manera. “El adulto es responsable de introducir la base a casa niño” y es imprescindible estar atentos a sus necesidades, cerró.