El Día del Juicio Final según un científico de Harvard: 13 de noviembre de 2026

Fuente: Pexels

¿Te imaginas cómo sería el Día del Juicio Final? ¿Qué pasaría si alguien te ofreciera una fecha exacta y una causa precisa para el cataclismo? Eso es lo que afirmó un científico de la Universidad de Harvard, en EEUU, en un estudio que publicó en 1960 y que aún hoy sigue causando polémica.

La ecuación del apocalipsis

El autor de la predicción es Heinz von Foerster, un físico austríaco que trabajaba en la prestigiosa universidad estadounidense y quien, en conjunto con sus colegas Patricia M. Mora y Lawrence Amiot, elaboró una fórmula matemática que estimaba el crecimiento de la población humana a lo largo de la historia.

Según su cálculo, el número de personas en el planeta se acercaría al infinito el 13 de noviembre de 2026, por lo tanto, ese sería el día en que la humanidad colapsaría por la falta de recursos y el exceso de presión. “Nuestros tataranietos no se morirán de hambre, pero serán exprimidos hasta la muerte”, escribieron los investigadores en la revista Science.

La responsabilidad humana

Los científicos no creían que el fin del mundo fuera inevitable, sino que dependía de las acciones de las propias personas. “No hay necesidad de esperar hasta que un mecanismo externo influya en la actividad humana. Dado que el entorno del hombre está cada vez menos influenciado por las ‘fuerzas naturales’ y más y más por las sociales determinadas por nuestra especie. Somos nosotros los que debemos tomar el control de nuestro destino”, se puede leer en la investigación.

La actualización de los datos

Aunque la predicción de Von Foerster fue muy impactante en su momento, hoy se sabe que no es tan alarmante como parecía. Los datos que usó para su ecuación eran los disponibles en 1960, cuando la población mundial era de unos 3.000 millones de habitantes.

Además, hay factores que han influido en la reducción del crecimiento poblacional, como las políticas de control natal en algunos países, las mejoras en la educación y la salud, y los cambios en los hábitos y las preferencias de las personas.

Así que no te preocupes, el fin del mundo no está tan cerca como creía el científico de Harvard. Aunque eso no significa que debamos descuidar nuestro planeta y nuestra especie.