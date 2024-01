El avance de las mujeres en 40 años de democracia

En estos 40 años desde la recuperación de la democracia, con sus luces y sombras, se han logrado importantes avances en la igualdad de géneros, que han aportado a construir una sociedad más justa, equitativa y distributiva, como demuestra un estudio de largo aliento recientemente dado a conocer.

Así lo sostiene Delfina Schenone Sienra, responsable del Área de Políticas ELA - (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), quien señaló: “Desde ELA hicimos esta línea de tiempo que recorre los últimos 40 años de democracia, justamente con la intención de poder visibilizar y de poner en valor que, durante estos 40 años, hemos recorrido un largo camino en materia de derecho de las mujeres y las diversidades, y poder entender como han sido esas luchas, esas conquistas y poder mirar que efectivamente la sociedad cambió gracias a muchos de esos derechos que logramos conquistar".

Según señaló en su dialogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), "en muchos casos lo pelearon el movimiento de mujeres, feministas, pero que le han cambiado la cara a toda la sociedad".

"Han sido beneficios y han hecho de nuestra sociedad en su conjunto, una sociedad más justa, un poco más equitativa", y agregó que "falta todavía mucho por recorrer pero en esta línea de tiempo recopilamos más de 80 hitos a lo largo de las décadas con lo cual uno puede ver un avance concreto en la vida de las mujeres y en las diversidades".

Los hitos

Haciendo un repaso de los puntos salientes de estos avances, remarcó: “En el 85 se logra la patria potestad compartida y en el 87 el divorcio vincular, que son estas dos leyes muy importantes que se logran de derechos civiles, de igual condición de los derechos civiles para mujeres y varones", destacando "que hoy nos parecen obvios, pero hace 40 años eso no era una posibilidad y esos dos hitos fueron de los primeros debates que tuvo la sociedad pos recuperación democrática, que puso sobre la mesa los derechos de las mujeres".

Con la recuperación de la democracia, entonces, todos estos temas "empiezan a visibilizarse, más allá que el divorcio lo pelearon muchas mujeres, pero es un derecho que tienen las personas y que mejoró las condiciones de igualdad, de qué pasaba con las mujeres que se separaban pero que no podían hacerlo formalmente, y después no podían volver a casarse".

Además cambió lo qué ocurre con los bienes, con los hijos, "porque en ese momento la patria potestad era exclusivamente de los varones, las mujeres quedaban desprotegidas frente a una separación. Era también un momento donde todavía no había un ingreso masivo de mujeres al mercado de trabajo, entonces había mujeres que no se podían separar porque no estaban dadas las condiciones legales ni tampoco económicas para que pudieran hacerlo".

"Entonces desde ahí hasta hoy hemos recorrido un largo camino", se explayó Schenone Sienra, en referencia a uno de los avances más importantes que impulsó la presidencia de Raúl Alfonsín, frente a fuertes rechazos de la iglesia y también de la oposición y el sindicalismo peronista, que marchaban a las plazas para rechazarlo.

Marcando el rumbo

La especialista consideró que “Argentina, muchas veces, ha sido pionera en avances, tanto en la región como en el mundo, es decir hay muchos países que ven a Argentina como un país de avances de derechos que es ejemplo del mundo".

"Hay países de Europa que dicen que no tienen ley, como por ejemplo identidad de género, el matrimonio igualitario, pero si nos vamos a antes en el tiempo, pensar en normativas como cupo femenino en el congreso, del '91, en ese primer momento fuimos el primer país en Latinoamérica en tener una legislación de ese tipo y en avanzar en alguna acción afirmativa para tener más mujeres debatiendo en el congreso".

Así, se paró de tener un 5% de mujeres en el congreso a tener niveles del 30%, "y después 11 países más lograron tener leyes de ese tipo. Somos un ejemplo para otros países, hemos sido pioneros y hay que enorgullecerse, y por eso la idea de la línea era recorrer ese ejercicio de memoria de historia, y mirar todo lo que hemos logrado y poder defender eso que logramos".

"Es decir tener una convicción y una fuerza mayor para los desafíos que se vienen, porque se han abierto debates que ponen en cuestiones algunas conquistas y es importante ver cuánto costó lograrlo, y ver cómo le ha cambiado la vida a muchas personas, porque esos derechos nos hicieron una sociedad más equitativa y más justa".

Volviendo sobre el trabajo, remarcó: “El objetivo de la línea del tiempo que hicimos es poder visualizar y poner en valor que hay derechos que a veces los conquista un cierto sector de la sociedad, hay muchos de estos derechos que los impulsó el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, pero que la conquista, el derecho en si es para toda la sociedad".

"El hecho de tener una sociedad mas libre, equitativa, más justa con menos discriminación, con menos violencia lo disfrutamos todos entonces en definitiva no hay que verlo como algo separado, esto es parte nodal de nuestra democracia".

"Y también poder mostrar que esos derechos de las mujeres, para nosotras una sociedad democrática es una democracia plural, que alberga a la pluralidad de voces por eso es importante que estén las mujeres y las diversidades discutiendo leyes. Que haya pluralidad de voces en la democracia".

“Para ser feminista lo que tenemos que leer y la convicción que hay que tener, es que tenemos que tener igualdad de oportunidades, tener los mismos derechos, que hay que eliminar la discriminación que exista, reconocer los derechos de las mujeres"

"Eso ya es tener un enfoque feminista, no es simplemente una visión sectaria, ni una visión separatista ni con ánimos de revancha contra otro sector, al contrario, lo que buscamos es la igualdad de oportunidad y tener una sociedad con menos violencia, menos discriminación y con acceso a derecho para todas las personas”, concluyó.

