La devaluación del peso argentino post elecciones PASO, impactó en los precios de los distintos productos y servicios, y las consecuencias no escapan a ningún sector. En este sentido, la producción de neumáticos también se vio afectada, al punto de que ya hay suspensiones de ventas y subas directas en el precio de los automóviles.

Los seis grandes fabricantes de neumáticos del mercado argentino se adelantaron a esta suba, y a primera hora del lunes enviaron un comunicado a los puntos de venta de todo el país, confirmando que la facturación estaba suspendida "hasta que se aclare el panorama y se defina una nueva lista de precios", según reza el documento.

Aunque las cubiertas de coches, camiones y otros vehículos sean de fabricación nacional, la materia prima para elaborarlas es importada. Por lo tanto, el aumento de un 22% del dólar se trasladó directamente al costo de los productos.

La argentina Fate advirtió que los precios subirían al menos un 20% para sus neumáticos, y también para las empresas que compran caucho para otras industrias, como las cintas transportadoras o fuelles de transporte de cargas y de pasajeros. Bridgestone, por su parte, confirmó que seguirá abasteciendo a los puntos de venta con los pedidos previos, pero sin precio.

Algunas fuentes consultadas coincidieron en que la razón de esta remarcación "es más por resguardar el stock". Y aunque hay temor respecto a una posible falta de stock, la mayoría de los negocios de neumáticos no tuvieron problema de suministro. Incluso los fabricantes parecen contar con flujo de materia prima importada, a diferencia de las fábricas de automóviles, que no recibieron apoyo para importar en julio. Esto implica que los autos brasileños no están entrando a Argentina.

De todos modos, este aumento de precios de los neumáticos también impactará en el precio de los autos. “Los autos tienen gomas, así que, si aumentan las gomas, aumentarán proporcionalmente los autos. Y así ocurrirá con tantos otros productos, como batería, luces, lubricantes, frenos, filtros...”, razona el gerente de una concesionaria de Santa Fe, y agrega que “el flete a los que estamos en el interior también nos va a aumentar por todo eso, y por el aumento de combustibles que viene atrás”.