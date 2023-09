Día Mundial de la Sepsis: Qué significa

La conmemoración hoy 13 de septiembre del Día Mundial de la Sepsis responde a la necesidad de concientizar sobre la importancia de conocer esta enfermedad, que es muy frecuente, pero a la vez bastante desconocida. Se busca disminuir la cifra de personas fallecidas y afectadas por sepsis.

Luis Llano, médico intensivista, explicó: “Hoy se conmemora el día mundial de lucha contra la sepsis. Esta es una palabra que no se usa muy frecuentemente. Es una reacción totalmente desregulada de las defensas ante una infección, cualquier infección".

Para aclarar el panorama, agregó: "Podemos tener una neumonía o tener infección urinaria, y cuando vamos al médico nos da un tratamiento y nos curamos, eso es lo normal que ocurre ante una infección", pero eso cambia cuando aparece esta patología: "Cuando ocurre este síndrome de sepsis nos dan el tratamiento y no nos curamos. Y por qué nos curamos antes, normalmente porque nuestro sistema de defensa ataca a la infección ayudada por lo antibióticos y la infección desaparece. Cuando nuestro organismo reacciona de forma exagerada sin ningún tipo de regulación ante esta infección aparece la sepsis, que es un cuadro mucho más grave.

“Es la vía final de una infección, cualquier infección puede terminar en una sepsis, y se considera dentro de las infecciones como el último estadio previo a hacer fallas de todos los órganos del cuerpo", precisó, dando cuenta de su peligro.

“Todas estas enfermedades no transmisibles, como tener problemas de presión, problemas cardíacos, problemas de regulación del azúcar, que sería la diabetes, son predisponentes a quizás tener más riesgos de desarrollar una sepsis ante una infección", advirtió Llano, y a la vez "todos los trastornos inmunológicos en pediatría predispone a infecciones más graves. Son predisponentes de un peor pronóstico, que ante una infección no banal, pero menos graves en cualquier persona en este tipo de pacientes, tiende a ser más grave".

Síntomas

El diagnóstico siempre empieza por el contacto con el sistema de salud, "eso es súper importante remarcarlo, porque uno va a la consulta porque se siente mal, entonces el sistema de salud, el médico o enfermero, es el que tiene que estar atento a las condiciones clínicas que nos representa la sepsis", explicó el médico.

Sobre los síntomas, además, puntualizó que "uno se va a sentir muy mal, es una infección que uno siente que no es el mismo, se siente como una alteración neurológica, nos sentimos perdidos, con sueño cuando no deberíamos tenerlo, desorientados", y para más datos, "es la sensación que podemos fallecer, una sensación que la infección nos está haciendo mucho daño. Sentimos que es algo grave".

En pediatría se hace hincapié cuando los papás dicen que su hijo no es el mismo de siempre, que no está bien, "es la sensación de gravedad. También puede pasar que orinemos poco, nos salgan manchas en la piel, tengamos las extremidades frías, vamos a tener fiebre.

La sepsis puede ser por bacteria o virus, pero la fiebre puede ser un marcador", agregó Llano, aunque también "lo otro que puede pasar es que estemos fríos, que tengamos hipotermia. En esto lo importante es consultar para que el sistema de salud lo pueda detectar.

Una vez que uno empieza con esa cadena de sucesos, desregulados del sistema inmunológico, es como si empezara un cronómetro a marcarnos tiempos; es una cuenta regresiva en donde tenemos que hacer rápidamente un tratamiento, sino el paciente en forma brusca va a terminar en una terapia intensiva o falleciendo, porque es rápido el desencadenante de estos sucesos".

Cómo se diagnostica

“El diagnóstico es clínico, pasa que uno tiene esa sensación de gravedad y el clínico ve al paciente que está grave, no es una infección común. No es que van a venir con una sepsis al consultorio a charlar sobre los síntomas, sino que ingresa a la consulta grave", indicó el profesional, a la vez que que se está haciendo mucho hincapié desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en marcar lo perentorios que son estos cuadros, por eso "uno lo tiene que pensar rápidamente, porque si no pensamos que los pacientes están siempre en los hospitales o uno los va a encontrar en terapia intensiva. Ese es el reloj que decimos que nos tenemos que apurar para tratarlos".

Y sobre esa perentoriedad, agregó: “Tenemos la hora de oro, donde desde que empiezan los síntomas, dentro de la primera hora de sepsis, uno debería dar un antibiótico endovenoso de amplio espectro, que mata una cantidad importante de baterías.

Y tenemos una hora para hacer eso, no tenemos que tardar más. Si lo hacemos en esa hora el pronóstico del paciente mejora. Entonces, si no los sospechamos y el paciente empieza a hacer consultas durante el día en varios nosocomios, ahí perdimos ese tiempo que es invaluable", aclaró Llano.

Además, resaltó que "es un problema a nivel mundial, no es tan fácil el diagnóstico y por eso este día estamos tratando de concientizar a todos porque necesitamos hacer conciencia que existe. Se muere una persona por sepsis cada 3 segundos. El 85% fallecen en países de bajos y mediano ingresos".

En cuanto a la prevención, “Es importante el lavado de manos, agua potable, son las cosas que han cambiado este tipo de enfermedades. Entonces, lavado de manos estrictos, vacunación completa y consultar, son las cosas que sugerimos para prevenir”, concluyó.