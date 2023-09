Día Mundial de Concientización del Linfoma, que afecta a 9.000 argentinos

El linfoma, un cáncer que afecta al sistema linfático, cuenta con un día mundial de concientización en que cada año se trabaja para su difusión y prevención, y precisamente será mañana 15 de septiembre.

La doctora Haydee González, fundadora y presidente de la asociación civil Linfomas Argentina, afirmó: “Linfoma es un cáncer del sistema linfático, y no es que no haya mucha incidencia, es la tercera causa de muerte por cáncer en los niños, y es en algunos países la quinta, en otros la sexta causa de muerte por cáncer en los adultos".

En su diálogo con El interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), agregó: "Pasa que normalmente las campañas son de prevención de otro tipo de cáncer, que tienen mayor incidencia, como de mama, de próstata, pulmón, quedamos atrás nosotros, y por eso tenemos que hacer la campaña por nuestro lado y no lo hace el Ministerio de Salud, pero no estamos hablando de un cáncer raro".

Hay algunas figuras notorias de los más diversos ámbitos que han sufrido y superado esta patología, que sí han ayudado involuntariamente a que se conozca más. “Si comento personas que tuvieron este tipo de cáncer se verá que es común, por ejemplo en Argentina el famoso Facundo Arana tuvo linfoma de Hodgkin, Carmela Bárbaro, la presidente de Brasil, Dilma Ruseff, un presidente de Paraguay, de Persia, muchos artistas; algunos que no lo quieren decir, jugadores de fútbol, Germán Orozco del selección argentino de hockey en 2010, considerado uno de los cinco mejores jugadores del mundo. Entonces, no es una enfermedad de baja incidencia", remarcó.

Subtipos

El nombre linfoma no remite a un solo tipo de cáncer sino que presenta algunas variaciones. “En realidad no es una sola enfermedad, son muchas que se dividen en dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y el no Hodgkin, y cada una en su tipo, hay más de 60 subtipos de linfomas, cada uno con diferentes síntomas", precisó González.

En referencia a la tarea de concientización, destacó: “Apuntamos en esta campaña, que se hace a nivel mundial, a que los pacientes que son afortunados de tener esos síntomas que son visibles, el aumento de tamaño de un ganglio o una masa en el cuello, conjuntamente con sudoración nocturna muy grande, a veces febrícula, 37,5°, 37,7°, un poco de tos al acostarse", entre otros síntomas, tomen cartas en el asunto.

Porque también aclaró que "según encuestas, la gente tarda más de seis meses en concurrir al médico ya teniendo estos síntomas, y si uno va rápido a consultar sabemos que este tipo de linfoma tiene un 90% de posibilidades de cura; por eso la campaña, porque vemos que la mayoría deja pasar el tiempo porque aparte hay un tema más que se suma es mucho cansancio.

“Germán Orozco, el único síntoma que tuvo era que un día caminando, iba a unas olimpíadas, de golpe sintió un cansancio fuera de lo normal y se fue a hacer ver, y ya tenía un linfoma de estadio bastante avanzado, incluso se hizo trasplante de médula.

Es muy traicionera esta enfermedad entonces, si alguien tiene bultos que no son por infecciones o inflamaciones, que aparecen indoloros, sumado a los otros síntomas, que concurran al médico porque podría ser un linfoma", ejemplificó.

Tratamientos

En cuanto al combate de la enfermedad, la presidente de la asociación civil Linfomas Argentina, explicó: “Hay muchísimos tratamientos, líneas de tratamiento, lo último es el trasplante de médula, pero lo bueno es que hay tratamientos. Muchos se curan pero eso también depende de cuándo es la detección, es una enfermedad que cada año aumenta la incidencia y esto pasa en todo el mundo, no solo en Argentina".

También dejó en claro: “No es contagioso, no es hereditaria, sí se ve que muchas veces está relacionado con pacientes que han sido trasplantados por ejemplo y toman drogas inmunosupresoras, pacientes que están con las defensas mal, pacientes con HIV positivo, pacientes en contacto con pesticidas, fertilizantes pero no se sabe exactamente la causa", entonces, “no se puede prevenir, sí podemos hacer detección temprana".

No obstante lo explicado, aún desde las autoridades de salud no se toma en cuenta la concientización, y la entrevistada lo explicó claramente: “Por más que hemos apoyado para que sacaran la ley nacional de concientización del linfoma en la ley porteña, nunca conseguimos que se haga la campaña a nivel estatal, sí en este momento cada voluntario lo está haciendo en cada lugarcito donde vive".

Además recalcó: "hace 18 años que lo venimos haciendo y en todo el país, estuvieron en la legislatura de San Luis hablando, hasta en Ushuaia, en todos lados donde haya un voluntario ya hace rato que venimos con esto preparándolos y para que se difunda, y porque muchos de los que son voluntarios estuvieron mucho tiempo con síntomas y no sabían qué era lo que tenían, incluso han ido a varios médicos, que tampoco lo han detectado".

“Mañana haremos una charla en el Hospital Italiano de La Plata, a la mañana habrá donación de sangre con médula ósea, a las 14 charla abierta a la comunidad”, completó.