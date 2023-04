Detectan el primer caso de dengue autóctono en Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza confirmó el primer caso de dengue sin antecedente de viaje fuera de la provincia. La persona que cursa la enfermedad se encuentra estable y con supervisión médica en su domicilio.

La directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, señaló: “Al tener un caso de dengue, la idea es buscar síndromes agudos febriles inespecíficos en el ámbito donde esa persona vive. Se deben tomar el lugar donde vive y ocho manzanas alrededor del domicilio, de forma tablero de ajedrez, ya que es el espacio donde puede volar el mosquito. Allí, se ve si hay personas a ese ámbito geográfico con síndromes febriles que puedan corresponder a dengue. A ellas se les realiza el estudio para poder descartarlas”.

Además, Falaschi agregó: “En esa área peridomiciliaria del paciente se hace el descacharreo, donde trabajan las brigadas de Zoonosis para matar mosquitos adultos, así se elimina el reservorio de las larvas que son las que pueden sobrevivir y eclosionar la temporada que viene, ya que los mosquitos pueden estar infestados en esas áreas y podemos tener casos en otras temporadas. Por ello, necesitamos que la población tire el agua de los recipientes en sus domicilios, para evitar que prolifere el mosquito, desde los bebederos de animales hasta floreros o macetas se deben limpiar para que no se acumule agua”.

¿Cómo se contagia y qué hacer en el caso de contraerlo?

Gabriela Piovano, médica infectóloga, habló en el programa Metaverso por Ciudadano.News y explicó que “cuando uno se contagia, lo hace a través del mosquito hembra infestado”.

La especialista destacó que “el paciente puede que no tenga ningún síntoma y, después va variando a un cuadro que se asemeja mucho a la gripe, nada más que suele no tener el componente de las vías aéreas, no hay tos ni catarro ni dolor de garganta, hay fiebre fuerte, abrupta, que dura cuatro o cinco días o un poco más que tiene que ver con la circulación del virus en la sangre y en ese sentido, es el momento de que la persona que sospechamos como caso de dengue se aísle o se aleje de la posibilidad de que la pique un mosquito y que ese mosquito pique a otro miembro de la familia y de esa forma se transmita la infección”.

Al respecto aclaró que el asilamiento debe durar lo que dura la fiebre y alertó: “Cuando hay fiebre no dar aspirina ni dipirona porque una de las cosas que altera el dengue son las plaquetas y la coagulación y la aspirina actúa sobre eso entonces, aconsejamos buscar paracetamol que no tiene esa acción”. La especialista instó además a la consulta médica ante el primer síntoma.

En tanto, también afirmó que otro posible síntoma es “un cuadro digestivo con fuerte dolor abdominal con vómitos y diarrea y ahí tenemos que ver el tema de la deshidratación”.

Piovano indicó que la persona tiene que estar acostada: “Le duelen los músculos, las rodillas, la cabeza, está en un estado medio letárgico, entonces pierde mucho líquido, sobre todo si hay diarrea o vómitos y esa deshidratación concentra más la inflamación y entonces puede haber un cuadro con un mayor compromiso, con la aparición de sangrados, también en la mitad de los casos puede aparecer un brote cutáneo y las personas son más propensas a tener evoluciones más graves”.

Para evitar la picadura de mosquitos se puede aplicar repelente sobre la piel siguiendo las instrucciones del envase; utilizar espirales o tabletas en cada habitación, proteger cunas y cochecitos de bebés con tul y vestir prendas de manga larga o pantalones largos.