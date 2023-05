Destacan que hay más presencia femenina en la industria tecnológica

Se está reduciendo la brecha de género en esa actividad

El mundo de la tecnología se ha vuelto fundamental en los últimos tiempos, y ya en las escuelas primarias se está enseñando, aunque todavía de manera rudimentaria, la programación para los más chicos. ¿Qué pasó que esta actividad creció de manera exponencial?

Al respecto, Ariela Fefer, directora de Operaciones de Softtek para Sudamérica Hispana, explicó en El Interactivo, de Ciudadano News, que “pasó a ser parte de nuestra vida. Todo el proceso de la pandemia lo dejó demostrado, el estar conectado, el tener dispositivos y formas de comunicarnos para estudiar, trabajar, para poder seguir desarrollando nuestras actividades a diario, empezó a estar presente en nuestro día a día”.

“Y después cruza cualquier oficio o empresa del lado del empleado, de los clientes, de los proveedores... Todos terminan teniendo algún tipo de interacción respecto de temas específicos que tengan que ver con la tecnología”, agregó.

Fefer indicó cómo se inserta la mujer en esta área, detallando que “en general hoy hay una conversación abierta para que más mujeres podamos estar en cargos directivos, porque históricamente no viene sucediendo de esa manera. Entonces, hoy hay mucha más información, más programas, más temas sobre la mesa en las empresas, en las escuelas, en un montón de ámbitos, como en las cámaras (empresarias), para promover y ayudar a que las mujeres puedan desarrollar su carrera de forma más fuerte, dedicada, más enfocada. Pero también para trabajar mucho con los hombres que tienen que tomar esas decisiones, que tienen que contratarlas o que tiene que postularlas o promoverlas a roles más altos. Por eso creo que se trabaja mucho desde los dos lugares”.

En cuanto a cómo es esa incorporación, detalló: “Nosotros buscamos tanto sin importar el género. Entonces, la verdad es que las condiciones para ser contratadas son las mismas, pero había una concepción que se tenía hace mucho tiempo y hoy por lo menos – creo– en las empresas que comparto con clientes, no escucho que se esté enfocando en trabajar con determinada edad o determinado sexo en función de la implicancia que pueda traer”.

“Por su parte, es su vida personal, y por suerte hoy está pasando esto. Nosotros tomamos gente joven y trabajamos con estudiantes, con alumnos que todavía están cursando su carrera y también con gente que viene con mucha experiencia. Son de más de 50, más 60 (años) y traen todo ese bagaje de conocimiento en alguna agroindustria, alguna actividad que hayan desarrollado durante un tiempo y pueden integrar nuestra actividad de servicios de tecnología con enfoque en alguna industria”, agregó Fefer.

No hay límites para las mujeres

También señaló que “la misma mujer a veces se traba en su propia carrera, lo que puede ser por temor, por no querer descuidar cosas en su parte personal o no forman una familia, cuestiones de la realidad. Yo tengo una familia, tres hijos, y nunca dejé de trabajar, y por eso creo que se puede hacer las dos cosas. Seremos mamás distintas, con otros tiempos, con otras miradas, con otros acompañamientos, pero no por eso dejamos de serlo”.

“Entonces considero que hay muchas mujeres con potencial, pero pueden estar decidiendo poner más dedicación a la crianza y eso puede hacer que imposibilite el crecimiento profesional que podría tener en una empresa. Opino que las mujeres y los hombres, cuando le ponen pasión a algo, cuando tienen en claro hacia dónde quieren ir, nos acompaña tanto lo personal como lo profesional para poder llegar a ese lugar”, opinó.

Ante la consulta de sí las mujeres son bien remuneradas como los hombres en la tecnología, respondió: “Hablo desde mi experiencia y desde la empresa para la cual trabajo. Sí, es igual la remuneración para la mujer y el hombre. En otras empresas no pasa eso y todavía es un pendiente que las mujeres estén al mismo nivel salarial que los hombres. Pienso que esto puede cambiar, y eso se está viendo; hay compañías donde tienen una mesa de trabajo de equidad de género y las cámaras están haciendo mucha actividad relacionada con eso. Es un tema que las empresas hablan, pero se va a llegar a esa igualdad si empieza a estar en las mesas de conversación de los directores”.

“A las mujeres les digo que entren a las TIC porque nadie nace sabiendo. Puede gustar o no, pero tienen que darse la posibilidad de conocer todo este aspecto. Es muy linda la posibilidad de trabajar en tecnología, es enriquecedora. No todos los días son iguales, no son tareas repetitivas, un día trabajás en un cliente, en una industria, y a los pocos días trabajás para un cliente en otra industria, y eso genera más conocimiento, más interacción en distintos ámbitos”, contó.

Y finalizó expresando que “la verdad es que no hay que rendirse antes de tiempo. Hay que investigar, probar, hay mucha actividad en los jóvenes hoy para involucrarse en ese tipo de carreras”.