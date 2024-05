Desde Mendoza proponen no seguir permitiendo el empobrecimiento social

Ante la ola de despidos observada en el sector privado en Argentina durante los primeros cinco meses de 2024, el duro ajuste del poder adquisitivo propuesto por las medidas del presidente Javier Milei y la eliminación de la entrega de alimentos a comedores populares escolares y centros de salud, propusieron desde Mendoza acciones para no seguir permitiendo el empobrecimiento social.

Así lo hizo Raquel Blas, docente y dirigente gremial mendocina, habló con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de ciudadano.news), quien aclaró “No me quiero meter en el tema de la causa judicial, eso lo tiene que hacer la justicia, si lamento que esta justicia no intervenga en todo lo que fue el aumento desmedido de precios, el aumento de alquileres, la fuga de capitales, la deuda externa que ya está reconocido por la propia justicia que fue totalmente ilegal e ilegítima, pero me salgo de esto", respecto a la causa iniciada por supuestas extorsiones para que por un plato de comida la gente asista a las protestas contra el Gobierno nacional.

"Quiero decir que hoy tenemos más de un 60% de niños, jóvenes y abuelos en la absoluta miseria y que el gobierno no es que mientras investiga envía ayuda económica o está instalado comedores estatales en todos los lugares, sino que directamente no está mandando alimentos. Está suspendido. Quedó suspendido".

"La denuncia de muchos comedores comenzó en el último gobierno, durante el último mes del gobierno anterior, porque cuando se perdieron las elecciones se dejó de mandar la comida", se quejó.

Y agregó: "Por supuesto que se incrementó con el gobierno de Milei. Tengo que decir que a los comedores lo que se manda son alimentos secos, hablamos de alimentos de dudosa calidad en muchos casos porque hablamos de lentejas, polenta, arvejas partidas, pero siempre los comedores tuvieron que apelar a la solidaridad de los barrios, de los comerciantes para poder incorporar un alimento central como es la proteína, esto del pedacito de carne, de pollo porque con un paquete de arroz no se hace nada".

“La leche está faltando. Hace 2 años que estoy jubilada y ya en mi escuela en la Estanzuela era terrible porque se puso un programa de jornada extendida que teóricamente estaba apuntado a chicos con problemas educativos, que la gran mayoría de las veces son problemas alimentarios, cuando no hay comida no hay capacidad de aprender, yo estaba en un tercer, cuarto grado y tenía que elegir tres o cuatro niños de los peores, tenía que medir el hambre de mis chicos. Una barbaridad y un dolor para muchas docentes porque en muchos casos había alguna familia entera y se nos quedaba algún hermanito afuera. Por eso la escuela trataba de conseguir donaciones para incrementar porque lo que llegaba del gobierno para el comedor, para esa jornada extendida no alcanzaba, pero la cantidad de niños que en aquel momento empezaba a crecer y que hoy ni te digo lo que sucede", analizó.

Amplió que, "acá no se ha reforzado las partidas de los comedores escolares, sigue todo igual que antes. Se ha quitado la leche de los centros de salud que antes se otorgaba a la población de niños mal alimentados".

"Se suma ahora esta cantidad de jubilados que están cobrando la mínima y no pueden acceder a un plato de comida o que tienen que elegir entre comer una vez al día y un remedio, habitualmente dejan de tomar el remedio y evidentemente lo que está pasando es una matanza generalizada, les quiero recordar que cuando hablamos de que un niño de 0 al año edad no se alimenta correctamente, esto implica secuelas neurológicas y cognitivas que después son los famosos discapacitados, los certificados únicos por discapacidad por desnutrición y que eso no lo revertimos más".

La pregunta es, con un 60% y casi un 70% en el caso de los niños pequeños por debajo de la línea de indigencia, ¿qué nos espera para el futuro? No podemos permitirlo. El hambre es el límite".

“Esto se va a profundizar en la medida que lo permitamos. Si miramos lo que pasa en Misiones, donde ya ni siquiera un trabajador con un salario alcanza a comer y cómo ese pueblo está tomando mano al reclamo, lo que pasa en Mendoza con, por ahora un sector de estatales como judiciales que no aceptó esta miseria, miraba los sueldos de Misiones y son tan parecidos a los de Mendoza porque es una realidad muy particular, creo que esto va a avanzar en la medida que lo permitamos. Nosotros como pueblo no podemos permitir que nos hipotequen de esta manera el futuro", analizó.

Según Blas, "debería haber un plan universal, un seguro de empleo y formación, posibilidad de capacitarse y de reinsertarse en un mercado laboral que evidentemente está cada vez más deprimido porque lo que tenemos ahora son olas de despidos. Gente que se está comiendo la indemnización pero que dentro de 3 meses no va a tener ni para comer”.

Producción Periodística: Daniel Gallardo