Crisis del GNC: "Hay más de 120 estaciones que tendrán problemas en estos días"

Llegan las temperaturas bajas, previas al invierno, y la falta de combustible parece ser un acompañante sin falta de los automovilistas. En este caso, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA) advirtió que hay faltante de GNC en varias provincias del país, aunque en este caso aseguran que se trata de "aparentes razones de fuerza mayor".

Esta situación llevó a que el programa Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicara con Guillermo Lego, gerente general de dicha confederación. El referente detalló que "todas las estaciones de servicio tienen contrato con las distintas distribuidoras para el abastecimiento de gas natural comprimido. Hay contratos que son firmes, y pase lo que pase algunas estaciones se proveen, y hay contratos que son interrumpibles, lo que obliga a estas estaciones a correr con el riesgo de cortar el suministro".

Guillermo Lego

La llegada del frío hizo que se le diera prioridad a este tipo de consumidores de hidrocarburos (cabe recordar que los motores con GNC sufren más con las bajas temperaturas), para poder abastecer a las distribuidoras como corresponde. "Pero aquellas estaciones con contrato interrupible, que hicieron ese contrato porque estaban diezmadas, les permitía recibir el combustible a un precio menor que con los contratos firmes. Son estas estaciones las que tienen una situación complicada en estos días", explica Lego.

En concreto, las estaciones que han quedado sin producto son aproximadamente unas 120, número importante para la cantidad de coches con modalidad GNC. "Pero es un dato estimativo, porque sabemos que son muchas más las que están con este problema. Si esto dura un par de días, será cuestión de esperar. Esto se puede ir equilibrando, si es que vuelve a subir la temperatura", cuenta Lego, ante una situación que durante el 2023 se dio en dos o tres oportunidades. "No fue mucho tiempo. Duró poco y se fue compensando. Pero en líneas generales, podemos decir que sí, falta gas", agrega.

Cabe aclarar que, en palabras de Lego, el problema no está relacionado con aumentos. "Se toma como referencia el precio de la nafta, por lo que no son dos caminos separados. Si hay incremento en los combustibles líquidos, repercute en el GNC. Pero no hay peligro de que se dispare este último. El problema pasa por el transporte, es un problema de provisión. No tenemos la cantidad de cañerías suficientes para distribuir ese gas, incluso el gasoducto Néstor Kirchner no está completo y necesita de un tramo importante para que tenga efectividad en provincias de la Mesopotamia, por poner un ejemplo", comenta el gerente.