Convocatoria para cubrir 500 puestos de trabajo en la vendimia 2024

La cosecha que se levantará próximamente necesita mano de obra en cantidad importante, y la convocatoria desde Randstad, empresa especializada en el rubro, abarca tanto a cosechadores como a empleados de viñas y bodegas, enólogos, tractoristas y otros ligados a la actividad.

Carlos Fernández, Gerente Nacional de Randstad Argentina quien se encuentra en Mendoza para coordinar y supervisar el trabajo que se está demandando.En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), señaló:

“Si bien arranca la Vendimia en todo el país, la zona vitivinícola mayoritaria o por excelencia siempre fue Mendoza. Es donde más convocatoria estamos haciendo. Estimamos unos 500 puestos que se agregan a lo que normalmente nosotros tomamos todas las temporadas”.

Precisando sobre las tareas a cubrir, especificó: “La contratación de temporada es por el período de vendimia; englobamos tanto lo que es cosecha como vendimia dentro de la bodega, y ya hay mucho personal que viene trabajando todos los años, y este año creemos que vamos a estar incorporando 500 extra a lo que tenemos todos los años”.

Una demanda variada

“En el rubro vitivinícola en general la Vendimia es lo que uno primero ingresa a hacer”, continuó Fernández, agregando que “Si bien estamos buscando perfiles con experiencia, buscamos enólogos, bromatólogos, puestos que requieren una experiencia previa, tractoristas para el campo”.

A su vez remarcó que “La experiencia siempre viene bien, pero la vendimia siempre es un momento del año en que ingresa mucha gente nueva, mucha gente que tratamos de enamorar en el rubro, porque por ahí es difícil conseguir gente, entonces la vendimia es donde más jóvenes se incorporan a la industria vitivinícola”.

Sobre el momento particular, puntualizó que “se necesita, hay mucha gente buscando trabajo, muchas empresas buscando gente, la mano de obra siempre, más allá que haya tecnología, que se incorporen nuevas formas de hacer trabajo la mano de obra es necesaria”.

Se sabe que muchas veces en los últimos años ha sido complejo conseguir la mano de obra necesaria para ciertas tareas, incluso con sectores de la producción que muchas veces tuvieron que dejar cosechas sin recoger.

En este caso, el consultor destacó: “Somos optimistas en la cantidad de gente; desde hoy que han venido y con todo el proceso de reclutamiento que estamos haciendo, que ya lleva unos días. Si bien ya estamos cerrando hoy este evento junto con la Muni de Luján, venimos hace un tiempo haciendo este reclutamiento y creemos que vamos a llegar a ese número, seguramente lo pasemos”.

El tema planes

Muchas veces uno de los impedimentos para conseguir personal pasa por la renuencia de los beneficiarios de planes sociales a tomar un trabajo registrado y perder los beneficios, cosa que en efecto no sucede pero que sigue funcionando como excusa. “Hay un error de comunicación”, precisó Fernández.

“Cuando una persona trabaja de forma registrada, que es a lo que tenemos que apuntar -y más que nada en el trabajo agroindustrial, que es por ahí lo que más cuesta, que hay mucho trabajo no registrado-, no es que se pierda el plan como dice la gente, lo que cambia es la función, no hay asignación universal por hijo para que una persona que esté trabajando registrado, sino que hay una asignación familiar, entonces cambia una cosa por la otra”.

“El monto se sigue percibiendo, no es que se pierde nada, solo cambia el nombre, deja de ser AUH y pasa a asignación familiar. Eso en el momento que termina la temporada se reincorpora, deja de cobrar asignación familiar y vuelva a la AUH”, especificó.

“A la gente le decimos que busque trabajo, hoy vamos a estar haciendo, invitamos a los que quieran venir, a las 14 y 16 vamos a estar un taller de empleabilidad, es abierto a todo el público, no solo para los puestos de vendimia; la idea de esto es enseñarle a la gente a buscar trabajo porque han cambiado las formas."

"Hoy no existe el clasificado en el diario, eso no existe, entonces la idea es enseñarles a buscar trabajo, a cómo se arma un currículum, un currículum web, cómo entrar a aplicaciones de trabajo. Que se animen, mucha gente vino con la expectativa que no le salía y hoy están contentos porque solos pudieron generar su cv y presentarlo de manera digital”, completó.

Producción periodística Daniel Gallardo

Ver nota completa: