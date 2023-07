Cómo son los créditos que se otorgan a los sectores productivos

El Banco de desarrollo crédito público BICE es un banco público que otorga financiamiento de corto, mediano y largo plazo con foco en los sectores productivos. Carla Pitot, vicepresidenta del BICE, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y contó que el organismo recorre todo el país exponiendo distintas líneas de financiamiento y créditos bonificados del Programa Crear.

El objetivo del mismo es "acompañar a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios y a todos los productores de todo el país, a través de líneas de financiamiento". Es por eso que junto con empresarios, se reunieron para comunicar los beneficios financieros.

Estas medidas son un síntoma de una gran motivación, porque "el desarrollo es imposible sin financiamiento y inversión tiene que estar acompañada, son las dos caras de una misma moneda, inversión y financiamiento", explicó Pitot.

A través del Ministerio de Economía y a través de Sergio Massa y del secretario de Industria y Desarrollo, José Ignacio de Mendiguren, buscan llegar a todo el país con esta herramienta financiera "poniendo el foco en proyectos que sean de inversión productiva, de desarrollo y en sectores estratégicos como los que tiene la región de Mendoza y de Cuyo".

Proyectos

Según informó la entrevistada, este 2023 "hay 5 mil millones de pesos para el otorgamiento de líneas para el desarrollo productivo, son líneas que son muy competitivas, muy atractivas para las pymes, que son las que invierten en el país, en la región y generan empleo".

Y detalló: "Nosotros como banco no otorgamos no reembolsables, pero tenemos para darles líneas con tasas subsidiadas, que son líneas a largo plazo, con años de gracia para la devolución, pero no en cualquier área, sino en áreas en Mendoza como vitivinicultura, el enoturismo. Es poner el foco donde hay potencial de desarrollo".

De acuerdo con los primeros comentarios, la experta destacó que el sector productivo recibe con mucha "expectativa positiva, todo el acompañamiento que desde el Estado se está haciendo en momentos complejos, no solo desde lo macro sino en contexto puntuales que han marcado la ayuda en momentos de crisis como fue la sequía, las heladas".

Entonces aseguró que el Estado está presente a través de una política para pensar el desarrollo en Argentina de manera federal y confirmó que "esa sinergia entre lo público y lo privado es lo que genera una mayor movilidad económica. Vemos con expectativa que van a generar inversiones para el país”.

Producción periodística: Daniel Gallardo