Cómo optimizar el trabajo cerebral para aprender nuevos hábitos

El cerebro borra en 12 horas todo lo que no le sirve. Ante esto, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News), entrevistó a la docente y experta en neurociencia, Lorena Bottero. “El cerebro se guía por algo que si no lo usa, se pierde. Por eso, todo lo que no entrenamos o no repetimos el cerebro interpreta que no lo necesitamos y se elimina: se va del cerebro”, expresó.

“Antes creíamos que el saber no ocupaba lugar y hoy sabemos que sí ocupa lugar. Por ende, elimina cosas que no vamos necesitando para dejar espacio para en esto que el cerebro se va adaptando, moldeando a las nuevas experiencias, podamos incorporar cosas nuevas”, señaló.

Además, Bottero expresó que “ las personas podemos ser escultores y moldear nuestro cerebro”, y esta función nos ayudaría a cambiar ciertos hábitos malignos, que no suman para nada en nuestras vidas. “Primero nos va a costar un poco, pero a medida que lo volvamos a traer al cerebro y lo volvamos a evocar, esa red neuronal se va haciendo cada vez más fuerte y después sale de forma natural”, describió.

“En los cambios de hábito pasa lo mismo, quiero dejar de consumir alimentos ultra procesados o excesos de azúcares, al principio, va a costar, pero después lo haré como parte de la rutina. El cerebro se ejercita y va saliendo más fácil”, cerró.