Viajar de noche en transporte público resulta algo normal para varias personas. Quienes deben regresar a su hogar o ir a sus trabajos o esparcimientos utilizan los distintos medios. Sin embargo, pocos han caído en la cuenta de que puede ser una experiencia hasta tortuosa para algunos, sobre todo para las mujeres.

Mónica Córdoba, referente de Marea, quienes llevaron adelante la encuesta e informe de percepción de seguridad presentada en la Legislatura porteña, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y comentó:

“Nosotros realizamos esta encuesta en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires porque básicamente no existen estadísticas oficiales sobre la percepción de seguridad que existe en el transporte público y en otro tipos de movilidades”

Datos aterradores

“Esta encuesta arroja que el 90% de las personas encuestadas (que incluyen a mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias y personas gays) plantea sufrir miedo durante la noche, ese porcentaje se reduce en el día, que es de 70%, lo que nos indica que la percepción de seguridad es una percepción muy subjetiva porque lo que me puede dar miedo a mí, seguramente tenga que ver con lo que atraviese y no con lo que atraviesa un varón”.

“La mayor parte de las personas que se trasladan y se movilizan en la Ciudad de Buenos Aires es porque salen a trabajar, pero había otros puntos como recreación, cuidados, por distintas formas que una necesita trasladarse de un lugar a otro y en este caso el 70% admite que lo hace por el tema del trabajo”, explicó y agregó que “lo impactante de esta encuesta es esto, cómo se percibe el miedo que tienen las mujeres sobre todo en el ambiente de la nocturnidad”.

Cómo cambiar la situación

“Existen distintos proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la luminaria, que los lugares no estén oscuros, el tema de pasillos, espacios donde una recurre a no tener que atravesarlos porque una cambia el recorrido para sentirse más segura.

Otra de las cosas que vimos además de los pasillos oscuros, son los parques a la noche y demás que generan toda esta percepción, las paradas de colectivos que están deshabitadas. Sabemos que los espacios que se perciben más seguros son donde están las familias, por ejemplo las plazas”, comentó Córdoba.

“La idea es que podamos hacer este mismo informe en otras provincias porque sirve y sobre todo en los lugares que tienen que ver con la cuestión del urbanismo y demás, que es mucho más factible que sucedan estas situaciones”, informó.