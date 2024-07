Catherine Fulop votó en las elecciones presidenciales: "Hoy más que nunca contigo, Venezuela"

Este domingo, Catherine Fulop se presentó en la embajada venezolana en Argentina para emitir su voto en las elecciones presidenciales de Venezuela, donde el opositor Edmundo González se perfila como un fuerte candidato para desafiar a Nicolás Maduro.

A pesar de que hay más de 220.000 venezolanos en Argentina, solo 2.638 están registrados para votar debido a las dificultades burocráticas impuestas por el gobierno de Maduro. Fulop expresó sentirse responsable y esperanzada ante la posibilidad de un cambio en su país natal: "Es una responsabilidad saber que soy menos del 1% de venezolanos que estamos acá en la Argentina y que podemos votar".

Catherine Fulop/ Instagram

Durante una entrevista con TN, la actriz y conductora compartió su optimismo sobre las elecciones, destacando una renovación de jóvenes que buscan un cambio en Venezuela. Comentó que el oficialismo también parece estar abierto a un cambio y enfatizó la importancia de no perder la esperanza. "Sentimos que es diferente, y uno nunca pierde las esperanzas. Yo siento que hay otra fuerza", dijo.

Fulop también habló sobre la difícil situación en Venezuela, mencionando problemas persistentes como los cortes de luz y servicios ineficientes. A pesar de algunos avances económicos, resaltó la necesidad de un cambio profundo para que los venezolanos puedan vivir en paz y regresar a su país. Expresó su deseo de ver a todos los venezolanos reunidos con sus familias y disfrutando de una Venezuela mejorada.

Finalmente, Fulop se mostró emocionada no solo por las elecciones, sino también por la reciente boda de su hija Oriana con Paulo Dybala. Acompañada por una de sus hermanas, dejó un mensaje de esperanza para sus compatriotas: "No perdamos las esperanzas, hay que seguir luchando. No estamos presentes pero no estamos ausentes con nuestro corazón y con nuestra fuerza, tratando de hacer lo que se pueda para que Venezuela mejore".