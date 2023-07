Cannabis medicinal para mascotas: qué es y cómo se utiliza

El cannabis para animales domésticos se ha vuelto una tendencia medicinal. Este recurso sirve como analgésico, antiinflamatorio, ansiolítico, antioxidante, neuroprotector y antineoplásico. Para conocer en detalle sobre la nueva tendencia medicinal, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) entrevistó a Diego Frydman representante de CHO PETS.

El especialista de cannabis medicinal manifestó que “todo tratamiento para mascotas sigue la línea de lo utilizado en humanos”. “Como sabemos, hoy, hay un bajo espectro de no oficial en cuanto a la aprobación de su uso y comercialización para esta finalidad. Pero dentro de ese contexto, los resultados del cannabis medicinal en mascotas son sorprendentes”, declaró Diego Frydman.

Al mismo tiempo, comentó que “no tiene restricción en cuanto a la edad del animal para su uso y pueden a cualquier edad”. Además, aseguró que "no tiene ningún tipo de contraindicaciones y no tiene ningún tipo de efecto secundario, es 100% natural y orgánico”.

“El peor escenario para el uso de cannabis medicinal es que no se encuentren los resultados esperados, pero nunca puede ser negativo. La vejez por supuesto que es un indicador importante".

"Los animales, afortunadamente, tienen una mayor sobrevida, a través de la alimentación y de otros elementos que han logrado aumentar su promedio de vida”, afirmó el representante de CHO PETS.

¿Cómo acceder al producto medicinal?

A pesar de que la ley autoriza que el cannabis medicinal pueda ser utilizado en personas y no animales, el representante de CHO PETS dijo que "espera que en los próximos meses, su uso sea legal para la terapia en mascotas".

“En concreto, se puede tener acceso al producto. El veterinario podrá disponer de él para poder ofrecerlo y para poder diagnosticarlo en animal. Pero no podrá hacerlo de manera legal u oficial".

"La ley habilita el uso oficial de cannabis medicinal en humanos, pero no así en pequeños animales. Estimo y espero que, la ley ya está, esperamos que se apruebe”, sentenció Diego Frydman.