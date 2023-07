Cámara con inteligencia artificial para asistir a personas ciegas

Las utilidades de los sistemas de inteligencia artificial todavía son una gran signo de pregunta, a raíz de la aparición permanente de nuevas capacidades y las soluciones que brinda en aspectos muy diversos.

Ahora, se encontró una función que puede hacer mucho más cómoda la vida de las personas ciegas o con severos problemas de visión, traduciendo a sonido las imágenes más diversas, por ejemplo de la señalética, con una simple cámara conectada.

Sandro Morales, coordinador del Consejo Local para las Personas con Discapacidad de Villa Regina, en la Provincia de Río Negro, explicó: “Soy una persona con discapacidad visual, trabajamos en el consejo y encontramos una publicación en Facebook en donde Lionel Messi le donaba un dispositivo, que se llama Orcam Pro, a una persona de Mendoza que trabaja en una biblioteca", narró,

También expresó que a partir de "ahí empezamos a buscar información, para ver de qué se trataba y este dispositivo no solo lee textos, sino que también te dice los colores, te lee los nombres de calles, las paredes si están pintadas, si vas al mercado lee los productos de la góndola y los precios, te dice el dinero cuando vas a pagar en la línea de caja".

En síntesis, "tiene muchas cosas para cargarle que simplifican la vida a las personas no videntes y con baja visión, para que podamos mejorar nuestra calidad de vida" agregó Morales, resumiendo que "Este dispositivo te cambia la vida porque cuando llegas a tu casa te menciona todo lo que hay dentro del hogar. Te da autonomía que es lo que las personas con discapacidad visual necesitamos".

El dispositivo lo recibió un chico de Mendoza, y ellos, al ver la noticia, empezaron a buscar información. "Me acerque a mi oftalmólogo", continuó el entrevistado, "y le conté del dispositivo; hicimos el pedido a la obra social, me dijeron que no, hice un recurso de amparo, el juzgado dio lugar a la medida y me entregaron el dispositivo hace 10 días.

Estuve más de 1 año y medio haciendo trámites para conseguirlos pero por intermedio de la ley 24901, que obliga a las obras sociales a entregar los elementos de prótesis a cualquier persona con distinta discapacidad, por intermedio de un recursos de amparo se llega".

Para finalizar, recomendó: “Las personas con discapacidad tienen que acercarse a los organismos que trabajan en la temática, conocer la leyes, hoy las leyes están en Google”.