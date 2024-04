Proyecto para que los extranjeros paguen los servicios de salud

La atención gratuita a extranjeros viene siendo tema de debate desde hace tiempo, y en los hechos la única provincia que cobra desde hace un mes a los residentes de otros países que se atiendan en sus hospitales el Salta, lo que ha determinado una baja de un 90% de los pacientes foráneos atendidos.

Lo que se argumenta normalmente es la falta de reciprocidad, ya que los países vecinos no atienden gratis a ningún argentino, y se han registrado muertes por falta de atención, por ejemplo en Bolivia.

En Mendoza se acaba de presentar un proyecto que va en ese sentido, autoría del senador Dugar Chappel (PV), quien explicó de qué se trata: “Es un proyecto para que los extranjeros se hagan cargo del arancel de su atención en el servicio gratuito de salud que existe en Mendoza"

"El privado cobra, pero no crean que tampoco lo paga el Estado, el Estado también está pagando prestaciones privadas y después trata de cobrarle a los prestadores privados el reembolso de lo que sale el arancel", argumentó.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), agregó: “si bien parece un tema novedoso el proyecto que presento, esto habla de lo que dice la Ley de Migraciones, sancionada en el país hace mas de 20 años, que desde ese entonces definía a los distintos tipos de extranjeros; y no solo que los definía, sino que le marcaba 4 categorías, la categoría permanente, temporaria, transitoria y precaria.

No solamente eso sino que también en el artículo 102, la Ley de Migraciones de la Nación, establece la obligación del gobierno argentino y a todos los gobiernos provinciales de suspender las prestaciones a los extranjeros cuyo país no cumpla con el requisito de reciprocidad".

“Este proyecto no tiene nada de discriminación. Lo único que queremos hacer es llamar la atención a los otros países para que den la atención a los argentinos de la misma manera que acá en Argentina se atiende a los extranjeros; y no solo eso, sino también colaborar al colapso que tiene en este momento el sistema de salud", añadió.

Las categorías que se describen en la norma citada anteriormente son las que sirven de sustento a la propuesta de Chappel: “En el proyecto delimito cuatro clases de extranjeros, las que dice la ley de migraciones: el residente, el residente permanente, el temporario, entiendo que a esa persona no hay que suspenderle la atención pública gratuita, pero al residente transitorio y precario, que la misma ley los define como aquellos que vienen a realizarse prestaciones de salud en el país, esas personas por una cuestión de justicia tendrían que pagar el arancel, aun así sería más barato de lo que sale en su país, porque la salud en otros países es muy cara", precisó.

También aclaró que aquellas personas que tengan obra social están fuera del alcance del proyecto: "Es ley que aquellas personas que tengan obra social, extranjeros, lo tienen que reintegrar sus obras sociales de los distintos países, tienen que reintegrarle el Estado lo que sale la atención".

“El cobro de prestaciones es para aquellas persona que vienen, no en casos de urgencia; aparte los casos de urgencias por una cuestión de humanidad hay que atender a la persona más allá que en otros países no se haga. Entiendo que el sistema argentino, gratuito tiene que responder a esas personas en temas urgentes.

Aquellos residentes transitorios y precarios que vienen solo a utilizar los servicios de salud, a esas personas se le tendrá que cobrar en el hospital público el valor de la prestación", reafirmó.

Para finalizar, remarcó: “Me han dicho que puede ser sancionado; lo plantee para incorporarlo en esta mega ley que presentó el gobierno de Mendoza, pero me dijeron que no podían porque eso lo presentaba el gobernador y no se podía, que en todo caso lo presentara como una ley aparte.

Pienso que van a tener que sancionarlo porque es una buena ley, no hay discriminación y mejora el sistema de salud de la provincia, y también obliga a los estados que firman tratados internacionales a cumplir el requisito y el principio de reciprocidad, que es básico en el derecho internacional”.

Producción periodística Daniel Gallardo.

