Peligrosos y seductores, cómo identificar a los psicópatas

Mucho se habla de los psicópatas, pero muchas veces en las definiciones de las conductas reina la confusión. Se sabe que son seductores, pero a la vez peligrosos, y hay rasgos que permiten ir precisando el concepto. Antonio Porcelli Piussi, psicólogo, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano.News) indicó cuáles son las características que tiene alguien con este rasgo de personalidad:

“Lo que principalmente lo caracteriza es una marcada insensibilidad al sufrimiento de las demás personas, y una gran crueldad que lo lleva a no tener ningún tipo de remordimiento, ni ningún tipo de conmoción frente a hacer sufrir a las demás personas", pero además no solo es eso, ya que "lo caracteriza del resto de los trastornos de salud mental que los psicópatas experimentan un disfrute en el momento en el cual generan un daño en la otra persona, cuando lo estafan, cuando lo descalifica, lo agreden o lo violentan".

Mentirosos y seductores

Ampliando sobre sus rasgos, el profesional agregó que “son personas que no tienen eso que todos necesitamos tener para poder convivir en sociedad. No tienen escrúpulos, no tienen registro de las normas, no las respetan, ellos viven de acuerdo a sus propias normas".

"Ellos son la ley. No creen en una ley que está por encima de ellos", y además, "son personas también particularmente mentirosas, mienten con una capacidad que es francamente muy llamativa y logran engañar a los mejores diagnosticadores. Son personas que mientan con una naturalidad".

"Eso hace incluso que los detectores de mentiras utilizados en los servicios de inteligencia no lo detecten porque no experimentan un aumento de la activación del sistema nervioso en el momento en que mienten. Mientan con naturalidad y frialdad".

Pero otro rasgo que según los estudiosos de la salud mental distingue a los psicópatas es el encanto personal: “Son personas que tienen una tendencia a ser seductoras en ciertas situaciones, y muchas veces son encantadores. Son personas que logran si quieren desenvolverse de una manera muy seductora con las demás personas, sin embargo se van abriendo paso por la vida sin medir en qué medida dañan a la demás personas".

Según Porcelli Piussi, "todos hemos conocido, lidiado con algún psicópata. Son personas manipuladoras que tienen una emocionalidad muy superficial, manipulan con las emociones a los fines de generar un impacto en la otra persona".

"La forma que tienen de manipular sobre todo en el ámbito de relación de parejas, es en la forma de descalificación, agresión, mediante el control de su vida, controlando el dinero, sus vínculos, aíslan a sus víctimas a los fines de poder tener más control sobre ellas y de esa manera la van debilitando para que sea más controlable. Ese es un proceso que se hace de manera progresiva. En la víctima de los psicópatas se da un fenómeno que se lo describe como la rana hervida”.

Ayudar a las víctimas

Sobre cómo ayudar a esas personas que son psicópatas y también a las víctimas, señaló: “Es importante aprender a detectar cuáles son las características de estas personas, como una forma preventiva. También es importante que cualquier persona que escuche este tema y vea que un familiar caiga en las garras de un psicópata haga un esfuerzo por no dejar que la víctima se aísle".

"En este sentido tiene que ser muy inteligente porque muchas veces las víctima está muy manipulada por el psicópata, y si uno tiene una línea de interacción que vaya en la línea de "dejá a esa persona", en general el vínculo con uno se termina deteriorando y la persona se queda con el psicópata pero se aísla".

El consejo, entonces, es que "lo que uno tiene que hacer es tratar de estar cerca, no abandonarlo, tratar que no se suelte de la red de contención. Los psicópatas al igual que los depredadores en la naturaleza para poder depredar a su presa primero la aíslan de su manada".

Tenemos que tratar que el psicópata no logre su cometido y la aísle de su red de contención porque este es fundamental para poder salir de al lado de un psicópata. Por supuesto que se necesita armar un plan para poder fortalecerse, ellos viven de la debilidad de uno, se aprovechan de eso, es por eso necesario un proceso de fortalecimiento para poder salir de una relación con una persona con este trastorno".

Pero no solo el tema pasa por relaciones personales y familiares, ya que el ámbito laboral es uno donde también sus conductas pueden hacer mucho daño: “El psicópata en ambientes laborales suele ser una persona así, como puede ser encantadora puede ser muy explotadora. Son personas que engañan, mienten, usan, se aprovechan de lo que los demás hicieron para poder quedarse con los logros de esa persona, y son personas tendientes al abuso sexual y al abuso laboral, al acoso".

“La mayoría de los psicópatas están entre nosotros y logran eludir la prisión pero van dejando un tendal de corazones heridos, de expectativas destrozadas y de billeteras vacías", completó el psicólogo, resaltando que “El psicópata es una persona que sabe bien lo que hace, puede distinguir lo que está bien de lo que está mal, no es una persona que las consecuencias de sus actos le pasen inadvertidas, lo que le ocurre es que no le importa y lo disfruta”.