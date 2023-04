La pobreza aumentó en el segundo semestre de 2022 y aseguran que seguirá en ascenso

En las últimas horas, se conoció que durante el segundo semestre de 2022, la pobreza fue del 39,2%, por encima del 37,3% de igual período del 2021, y de esta manera afectó a más de 18 millones de argentinos.

Eduardo Donza, sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), habló en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, y confesó de que a pesar de que son “números que duelen” el resultado “era previsible”.

En este sentido, comentó qué hay problemáticas “estructúrales” en Argentina que están “desde hace más de 20 años” y que la pandemia en algunos casos agudizó.

“Algunos comercios de ramas específicas no han podido recuperar su actividad” y “al no bajar la inflación” todo es peor, ya que es difícil poder avanzar, detalló.

Ejemplificando lo que sucede en muchos hogares, explicó: “Pensemos que la capacidad de compra de los ingresos de la familia disminuyó un 10% en alimentos de un mes al otro. Es una situación muy complicada y con la aceleración de la inflación en estos últimos meses, cuando aparezcan los datos del Indec, también se va a ver un valor muy elevado, superior al 39% que hablamos ahora”.

Teniendo en cuenta la realidad y el presente, aseguró que “puede ir en aumento” este índice y que muchos alimentos también van a “aumentar” debido a la “sequía” que hemos tenido en algunas zonas del país. “Van a haber menos ingresos para el estado y menos dinero circulando -algo que excede a los productores agropecuarios- porque afectará a todas las redes de consumo de las ciudades también.

La inflación es un problema que nadie puede resolver

El entrevistado, expuso que desde hace años, la inflación es un tema y un “problema serio” que “nadie puede resolver, ya que “ninguno de los gobiernos anteriores lo pudo controlar” y “haciendo lo mismo que antes no vamos a llegar a soluciones diferentes”.

”Tendríamos que desarrollar políticas de estado que apunten a la producción y al trabajo que es lo que no tenemos en Argentina, somos muy endebles a los avatares externos y a las cuestiones climáticas también, lo que nos falta es un buen diseño de país como en los países centrales y que eso sea consensuado y que continúe en el tiempo y se sostenga independientemente del gobierno de turno”, agregó.

El especialista consideró que una de las soluciones sería “rediseñar el país” y que sea parte de un “compromiso importante”, porque hay varios tipos de pobres que lo necesitan para salir adelante.

Existen las familias que eran pobres que llegaron a ser indigentes y también miles de hogares que se consideraban clase media y que hoy son pobres.

Sobre ellos, puntualizó: “Tal vez esos pueden ser los que más sufran, de caer en un bajón sobre todo porque no hay herramientas del estado que muchas veces los asistan, ya que están orientadas a los pobres estructurales”.

Finalmente indicó que cuando sucede esto que cae como un balde de agua fría porque son personas que antes podían y ahora no pueden llegar a cubrir sus necesidades “es importante lo que son las redes que puede tener de sostén, los amigos, los familiares, no solamente para una cuestión económica, apoyo psicológico, que siga sintiendo una permanencia y un acompañamiento y que no caiga en el desconsuelo”.