¿Es posible recuperar la felicidad en el trabajo?

El trabajo es una parte fundamental de la vida de las personas, pero no siempre genera satisfacción y compromiso. Muchos empleados desean que su contexto les ofrezca más beneficios y oportunidades para sentirse valorados y motivados. La consultora de recursos humanos (RRHH) Bumeran realizó un estudio regional en el que preguntó cómo pueden volver a enamorar los trabajos y los resultados fueron sorprendentes.

El 61% de los especialistas argentinos en RRHH cree que los talentos de su organización no están enamorados de su trabajo, mientras que el 39% opina lo contrario. La situación es similar o peor en otros países de la región: en Chile el 74%, en Panamá el 64%, en Ecuador el 60% y en Perú el 57% se mostraron "desenamorados".

“Las nuevas generaciones tienen una forma totalmente diferente de relacionarse con el trabajo. No lo ven como algo separado de la vida, sino integrado. Por eso, lo que esperan de su empleo es mucho más que lo que esperaban las generaciones anteriores. Hoy el trabajo tiene que enamorar”, explica Federico Barni, CEO de Jobint.

Qué buscan y qué ofrecen los empleados

El 61% de los expertos en RRHH consultados de Argentina considera que es porque las personas no logran un equilibrio entre la vida laboral y personal, el 58% porque los talentos no perciben que su tarea sea reconocida, el 52% porque los salarios no son equitativos, y otro 52% porque no tienen posibilidades de crecer profesionalmente en la organización, entre otras razones.

Ante estas insatisfacciones, el 67% considera que hay que ofrecer horarios flexibles que permitan alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y personal, el 69% sostiene que es necesario promover un ambiente de trabajo ameno con comodidades y respeto entre compañeros, el 55% asegura que hay que pagar salarios acordes a las horas trabajadas, y el 42% considera necesario contar con un plan de beneficios que incluya descuentos, días no laborables, licencias pagas, vacaciones extendidas o becas estudiantiles.

Al analizar la variable que más impacta, el 31% de los expertos de Argentina sostiene que el beneficio más importante sería algún tipo de flexibilidad laboral, y el 24% considera que es el salario justo. En cambio, en Chile es el salario justo suma 30%, en Perú el buen clima laboral explica el 40%, en Panamá la flexibilidad laboral en 33% y en Ecuador también el salario justo en 40%.

Cómo retener y fidelizar a los talentos

El 70% de los expertos de RRHH argentinos sostiene que los talentos van a rechazar cada vez más condiciones laborales que no les gusten y asegura que esto impulsará a que los trabajadores cambien de empleo frecuentemente.

El 82% considera que hay que reconocer el trabajo bien hecho y valorar las buenas prácticas, el 73% cree que hay que fomentar el desarrollo profesional y el crecimiento dentro de la organización, el 52% sostiene que es necesaria una comunicación más fluida y el 33% asegura que hay que promover el trato igualitario sin importar el cargo.

A pesar de los diferentes desafíos que enfrentan las empresas, los profesionales del área en el país implementan ciertas políticas para que sus talentos se mantengan motivados. El 61% de ellos asegura que reconoce el trabajo bien hecho y valora las buenas prácticas.