Argentina es un pa铆s que, desde afuera, resulta particular y hasta inentendible. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialog贸 con Diego Farchica, consultor econ贸mico y empresarial, quien indic贸 c贸mo est谩n los argentinos vistos desde afuera: 鈥淟a expectativa que gener贸 el triunfo de Milei fue gigante a nivel mundial, subieron acciones, la expectativa positiva fue impresionante. Fue vista Argentina como una potencia a renacer de vuelta. Hoy, ya en el noticiero, se est谩 viendo como que las expectativas fueron demasiadas altas en virtud de lo que se est谩 viendo en la realidad. No obstante, es muy pronto, la gente opina muy r谩pido, inmediatamente hace una evaluaci贸n y me parece muy pronto, no obstante se est谩 viendo que ser谩 un a帽o duro y eso se transmite鈥.

鈥淟os canales de ac谩 muestran la parte fea de Argentina, no muestran la parte m谩s agradable, entonces en consecuencia tenemos que muestran que ya tienen un paro general. Muestran que hay mano dura en materia de protesta, el derecho de huelga est谩 reprimido. Hay una variedad de informaci贸n. Pero es noticia y en muchos casos, incluso en algunos canales de humor lo imitan a Milei鈥, explic贸 Farchica.

鈥淗ay muchas dudas con respecto a la conducta porque ingres贸 al BRICS, se fue del BRICS, ma帽ana si gana otro presidente de otra ideolog铆a, de otro partido pol铆tico, quiz谩s vuelve al BRICS y son esos cambios que hacen que la confianza se pierda鈥, agreg贸.

La realidad espa帽ola

鈥淓n Espa帽a se est谩 empezando a vivir el 2008 nuestro. Est谩n en un 18% de inflaci贸n, pero tuvieron la virtud y la inteligencia de sacar alimentos y combustible de la medici贸n del INDEC, y aun as铆 les da el 18% de inflaci贸n anual, con una proyecci贸n a un 30 del 2024. Para ellos es mucho porque los sueldos est谩n congelados hace 20 a帽os. No est谩n ellos en una situaci贸n muy feliz que digamos y a consecuencia de la guerra, lo que es energ铆a se ha encarecido much铆simo鈥, narr贸 Farchica.

鈥淓l espa帽ol se va a estudiar a la Argentina porque es gratis. Eso hace muchos a帽os que est谩 pasando. Ahora aparentemente va a dejar de ser gratis y si tienden a irse es a M茅xico o Estados Unidos, Argentina es una tercera opci贸n. Lo ven como una posibilidad grande si ten茅s capital de inversi贸n. El empresario chico lo ve un pa铆s con mucho potencial porque con capital de inversi贸n si te puede ir bien, pero a la vez le da miedo la incertidumbre, las idas y vueltas que tenemos en materia pol铆tica, en conductas como ponen el IVA, lo sacan, promete cortarse un brazo el presidente si agrega impuestos y luego resulta que agrega impuestos, etc鈥, agreg贸.

Respecto a la reforma laboral propuesta por Javier Milei, consider贸 que 鈥渆n el mundo est谩 implementado el per铆odo de prueba, es muy extenso, pero en el sistema de inflaci贸n est谩 previsto, a nivel mundial es as铆, no asusta tanto contratar una persona, pero la cuesti贸n impositiva es lo que m谩s asusta鈥.

鈥淎 la Argentina le falta credibilidad y el cambio y triunfo de Milei hab铆a generado una esperanza de seriedad y esto de 鈥渕e corto un brazo antes de subir los impuestos鈥 y despu茅s vuelve el IVA, quiz谩s no son canales afines, porque a veces hay canales afines y otros en contra. Como por ejemplo, Alberto es muy amigo del presidente de Espa帽a y ellos est谩n muy atentos y miran mucho la Argentina, porque hay empresas espa帽olas en Argentina. Los medios lo miran m谩s a Alberto como si fuera un mejor ejemplo que Milei. De hecho, Alberto es asesor del presidente鈥, concluy贸.

La nota completa