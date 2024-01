AMA rechazó al paro general y llamó a la solidaridad ante la crisis

Diversas entidades sociales del país o internacionales con representación en la Argentina se han expedido sobre el paro general de la CGT que se realiza este miércoles. Una de ellas es la Asociación de Mujeres Americanas (AMA) que, con una fuerte reflexión salió a dar su parecer recogiendo miles de firmas en todo el territorio nacional.

Los detalles del manifiesto los dio a Ciudadano News la titular de la entidad, Mercedes Moreno Klappembach, quién explicó: "Desde AMA consideramos que es con trabajo, educación y esfuerzo cómo se saca el país adelante. En estos momentos necesitamos ser muy solidarios con quienes la están pasando muy mal. Esa es la forma de ayudar, no es haciendo un paro".

"Axel Kicillof dijo el otro día que no había que ser economista austríaco ni de Harvard para entender. Por eso es que entendemos que las políticas económicas de los últimos cuatro años fueron criminales, destruyeron todo: la economía, el trabajo, generaron pobreza", opinó.

"Un país riquísimo en recursos tiene 50% de los argentinos pobres, y encima tenemos la inflación más alta del mundo. La pobreza no es justicia social, es un escándalo social. Y ahora vemos que la CGT, sindicatos, el kirchnerismo, algunos dirigentes peronistas, organizaciones sociales, la izquierda... dicen que quieren acompañar a los trabajadores, pero lo único que hacen es lo someten y se enriquecen a costa de ellos", opinó Moreno Klappembach.

"Los sindicalistas durmieron durante cuatro años, mientras la pobreza, la indigencia, la inflación y la corrupción aumentaban. Así que nosotros consideramos que queremos vivir y trabajar en paz, queremos que el país salga del abismo que nos han llevado y por eso es que vamos a trabajar y vamos a ayudar a los que no puedan llegar a sus lugares de trabajo, no adhieren al paro", expresó.

Días atrás, la referente de AMA se presentó ante los tribunales de Comodoro Py, no en calidad de integrante de la entidad sino como querellante particular, y demandó al dirigente peronista Enrique Pepe Albistur por sus dichos viralizados por las redes sociales, insinuando e incitando la caída de la presidencia de Javier Milei en los próximos meses.

"No fui como AMA, fui a hacer una denuncia penal contra Pepe Albistur por sus dichos, porque está incitando a la violencia y llamando a que un final anticipada de la presidencia de Javier Millet. Este hombre fue secretario de Medios, es publicista y sabe el poder que tiene en sus palabras, sabe lo que es comunicar. Me pregunto, ¿Qué quiso decir?", reflexionó la entrevistada.

"Esto no lo dijo un señor cualquiera, no lo dije yo. Lo dijo alguien que tuvo cargos y está casado con un actual diputada de la Nación y exministra de Desarrollo Social. Creo que tiene que medir las palabras que usa. Me parece un escándalo que incite a la violencia y que proponga la destitución violenta del actual Presidente. Por eso hice la denuncia", finalizó.

