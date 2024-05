El faltante de gas que vive el país lleva a repensar el abastecimiento energético de Argentina. Para conocer las alternativas, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) dialogó con Pablo de Benedictis, co-fundador de GoodEnergy, quien indicó: “La matriz energética de Argentina depende de 80% del petróleo y gas y el costo de generar energía es caro.

Conciencia

“La gente se olvida, aprieta un botón y se prende la luz, enchufa un aparato y funciona. No sabe todo el proceso que necesitamos para producir energía y para que llegue a nuestro hogar, en cuanto a costo y en cuanto a impacto ambiental. Eso genera toneladas de dióxido de carbono que lo que hacen es fomentar el calentamiento global y con todas las implicancias que tiene. Es uno de los problemas mundiales que se está tratando en reuniones de cumbres”, analizó de Benedictis.

Energías limpias

“Creo que tenemos que dejar de pensar como la energía del futuro, sino que es la energía del presente, sobre todo ahora que a nivel económico empieza a ser rentable”, consideró.

“Vemos instalaciones de paneles solares en empresas. Antes, el repago que se generaba para el ahorro de energía era de 10, 12 años. Hoy estamos en 4, 5 años que se pueda recuperar la inversión, lo cual es un montón, y tiene que ver con esto del costo de la energía”, añadió.

Costos

“El kilowatt, que es la unidad de medida, la que nos cobran en la factura, estaba entre U$S 0,02 y U$S 0,05 y ahora está en U$S 0,10 o U$S 0,13. Eso generó un impacto del 500% en las tarifas. Ahora, si vemos lo que pasa en el mundo, la tarifa está en U$S 0,17, 20, 29 hasta 50 centavos el kilowatt”, informó.

El especialista reflexionó que “el insumo que se necesita es caro a nivel mundial y acá, esta cuestión de quitar los subsidios, hace que, de a poco, empiece a llegar al bolsillo y como toda parte negativa entiendo que es algo crítico y complejo. Hay mucha gente que no llega a fin de mes y encima tiene esta cuestión de pagar más una tarifa, pero también entiendo que es una cuestión de conciencia empezar a reeducarnos todos en cuanto a por qué consumimos lo que consumimos”.

“Ahora que la energía está más acorde a un valor, nos obliga a hacer una reingeniería de procesos productiva en industria. La incorporación de paneles que hoy estamos instalando, el repago está siendo muy rápido, y además también tiene la posibilidad de pagarlo con créditos con tasas del 25%, que es una tasa mucho menor a lo que es la inflación y a lo que es el aumento de tarifas esperado”, explicó.

Cambios profundos

“Está buenísimo el auto eléctrico, pero si no cambias la matriz y el que genera energía sigue siendo el petróleo y el gas, es el mismo problema. Lo que haces es cambiar en donde se emite los gases. En las ciudades, si vos ponés auto, lo trasladas a que se genere mas en la producción”, analizó.

“Cuando proyectas la cantidad de personas que habrá en el 2050 te asusta porque decís, hoy somos 7 mil millones de personas y generamos todo el impacto ambiental que generamos, qué va a pasar cuando seamos el doble”, remarcó.

Alternativas

“Esto que pasó con el gas dejo en evidencia que Argentina no es autosustentable y cuando hay pico de demandas tenemos que ir a buscar afuera. Entonces, tenemos que promover localmente que se generen de otro lado. Por ejemplo, un termotanque solar puede ahorrar muchos metros cúbicos de gas y eso descomprime la red de gas general y hace que por ahí no falte tanto. Cuando pasa esto es un momento para reflexionar y ver qué alternativas tenemos para poder invertir en otro tipo de energías”, consideró el especialista.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa: