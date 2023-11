La muerte es una de las situaciones más difíciles que hay que enfrentar y aceptar, aunque es algo inevitable. Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialogó con la psicóloga Celia Antonini, quien explicó:

“Cuesta y es difícil enfrentarse al concepto de muerte. Para todas las personas genera cierta ansiedad y resistencia, nadie quiere morirse. La aceptación es una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos, no solo con la muerte, sino con un montón de situaciones en donde nos cuesta aceptar que las cosas son de tal manera y nos cuesta aceptar que no las podemos cambiar"

" El nivel de aceptación depende, o sea, cuanta más aceptación tengamos a que somos finitos, genera menos angustia y genera menos ansiedad”.

Tanatofobia

“A todos los seres humanos le genera cierto nivel de angustia, pero cuando esa angustia es muy intensa y cuando esa angustia interfiere en la vida todos los días, eso se convierte en un problema que se llama tanatofobia, que es una fobia y que eso necesita algún tipo de tratamiento.

"Es un alto nivel de sufrimiento que provoca la idea de muerte, de uno o de un ser querido. Ese es un indicador de que las cosas hay que tratarlas de otra manera y hay que consultar cuando esto interfiere en la vida, puede llegar a tener un ataque de pánico, puede llegar a tener crisis de ansiedad".

"O sea, es muy fuerte el miedo y la sensación de angustia que provoca la idea de muerte propia o de algún querido, uno tiene que consultar. Mientras no sea en esos altos niveles, es algo que uno puede manejar determinados niveles de ansiedad, como miedo a alguna otra cosa, pero que no interfiere en nuestra vida”, explicó.

“Es miedo cada vez que uno pienso en una situación de muerte, es el estado en que se pone, es el nivel de angustia que tiene. Hay niveles de angustia que son más tolerables para nosotros, pero que no interfiere, ni salimos corriendo cada vez que nos pasa algo.

Entonces, cuando una persona piensa en la posibilidad de morirse y eso le genera un ataque de angustia, ese es el límite”, remarcó.

Cómo prepararse

Antonini consideró que “hay muchas cosas que nos ayuda a enfrentar la muerte, tanto la propia como la ajena y tienen que ver más con la religión, con las creencias y esto ayuda y calma y con la aceptación de que somos finitos y que en algún momento nos tendremos que ir de esta tierra".

"Entonces, eso son quizás los mejores ansiolíticos que tenemos ante la muerte. La mirada filosófica que tenga cada uno, la religión y las creencias que tengamos de si hay una vida después de la muerte, si el alma se va al cielo, cualquiera de estas creencias que ayuda a sobrellevar la finitud, a calmarnos cada vez que pensamos en la posibilidad que nos podemos morir nosotros o algún ser querido. Eso es lo que más ayuda, lo que más calma y lo que mejor acompaña a la vida de todos”.

“Hoy México, por ejemplo, es una fiesta. Todo el mundo sale a las calles. Hacen comidas riquísimas, festejan con sus familias y tiene mucho que ver, uno puede decir cómo puede ser que hoy sea una fiesta el día de todos los muertos, esto tiene que ver con lo cultural. Cada sociedad y cultura lleva la finitud que todos tenemos de una manera diferente”, explicó.

Pero, ¿ qué hacer?

“No hay reglas, hay muchas cosas de las que nos podemos agarrar para calmarnos y tranquilizarnos de algo que va a ser inevitable, como puede ser la religión, la filosofía, la cultura en que estamos. Determinadas culturas que tienen otra aceptación a la muerte, un nivel diferente de aceptación, pero todos tenemos que buscar la manera y la forma de aceptar y de vivir mejor con aquello que es inevitable”, analizó la psicóloga.

“Cuando uno habla de algo que lo angustia, naturalmente uno mejora y se calma un poco. Esto tiene una explicación científica, el centro de las emociones está ligado directamente al centro del habla, entonces cuando hablamos de nuestros problemas o de las cosas que les tenemos miedo, ya el hecho de hablarlo libera emoción".

La palabra libera emociones y eso ayuda a estar mejor. Aunque la persona que nos escucha no nos pueda dar una respuesta o no nos pueda solucionar lo que nos pasa, solamente con el hecho de poder hablarlo ya mejoramos".

"Entonces, si una persona tiene miedo a la muerte y habla con sus seres queridos y se siente mejor, fantástico, si no le alcanzan los amigos o los seres queridos para calmarse, no le alcanza la religión, no le alcanzan las creencias, no le alcanza con lo que tiene a mano, entonces debería consultar con un profesional”, remarcó.

Opciones

“Tuve la oportunidad de ir al entierro de un amigo que había hecho una lista de la gente que él quería, que después del entierro fueran a una cafetería o un bar y tomaran un champagne determinado, puso la marca, y que brindaran por él. Y realmente todos estaban presentes".

"Él quería que estuvieran todas esas personas y brindamos por él, realmente fue algo diferente y de alguna manera el homenaje que hicimos, porque era lo que deseaba, alivio un poco el dolor de la pérdida”, contó.

“Recordar las cosas buenas nos ayuda a aliviar el dolor. El dolor va a estar siempre por la pérdida, pero hay formas de hacerlo de una manera diferente, que duela un poco menos”, concluyó Antonini.

