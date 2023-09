700.000 personas participaron en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro

La cifra preliminar, realizada por la policía de Salta, señala un aumento en comparación con el año anterior, cuando unas 680.000 personas participaron en el evento.

En una impresionante muestra de fe y devoción, alrededor de 700.000 personas se congregaron hoy para participar en la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, un evento congrega años tras a años a miles de fieles.

Además, las autoridades señalaron que alrededor de 80.000 peregrinos llegaron este año desde unas 208 agrupaciones diferentes. Mientras que el año pasado llegaron unos 89.000.

Este año, las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la protección de los fieles y el orden público durante la procesión. Más de 5.600 efectivos de seguridad brindarán cobertura en la Catedral, en el recorrido de los Santos Patronos y sus inmediaciones.

El mensaje a los políticos de Monseñor Cargnello

El Jefe de la Iglesia Católica en Salta se enmarcó en el contexto actual y difícil que atraviesa el país, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, por lo que pidió a los candidatos ser honestos, "no engañar y no robar", mientras que a los ciudadanos les dijo: "elegir es un acto de amor a la patria, no una reacción ni una batalla".

En el Monumento 20 de Febrero, Cargnello encabezó la ceremonia central con los Santos Patronos, y en el momento más álgido de su discurso comenzó diciendo. "En un tiempo difícil por nuestra historia, marcada por la inseguridad económica y social, Salta vive esta experiencia que es una ofrenda a la Patria entera".