Un senador libertario asegura que "Milei está rodeado de obsecuentes"

Los festejos por el triunfo de la Selección Nacional en la Copa América han dado que hablar. Y es que luego de que se filtraran videos de los jugadores argentinos con cánticos considerados racistas, la polémica no se hizo esperar: cuando todo el mundo apuntaba hacia Enzo Fernández, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó su respaldo al deportista, algo que no fue visto con buenos ojos por el presidente Javier Milei.

Esta diferencia de opiniones provocó que el diálogo entre ambos se cortara desde hace días. Al menos así lo afirmó Manuel Adorni: "El tema generó un ruido mediático que no debió generarse. Es un tema en donde no estamos de acuerdo, hay opiniones personales entremezcladas con pasiones futboleras y pasiones de gobiernos".

Paoltroni, Milei y Villarruel

Pero lo más destacado han sido las palabras de Francisco Paoltroni, senador nacional por La Libertad Avanza. En declaraciones a Radio Splendid, el legislador señaló que el presidente está "rodeado de obsecuentes". La palabra del referente libertario se da en medio de una campaña de algunos medios, que afirmaban que Villarruel "ya no era parte del Ejecutivo".

Paoltroni aseguró estar parado ahora "en el lugar correcto, y mi objetivo sigue siendo terminar con el modelo de la casta, para hacer un país distinto". En este sentido, asegura que estas peleas entre los grandes referentes del Gobierno "generan pérdida de credibilidad y de confianza. Si uno se desvía del objetivo que nos trajo, los resultados no van a ser los deseados".

"Vengo planteando absolutamente todo lo que nos corre del objetivo, porque creo que es la manera de colaborar: no siendo obsecuente. Ya vimos la consecuencia de los obsecuentes en nuestra historia". aseguró el legislador en dicha radio.

Javier Milei y Victoria Villarruel

"Cuando uno echa a toda persona que no está de acuerdo con lo que se opina, te terminás rodeando de obsecuentes", afirmó el legislador. "Esto es lo que hoy le pasa al Presidente", agregó, al tiempo que dijo que "es poco común en política decir lo que uno piensa, de manera transparente. Yo siempre digo lo que creo. La palabra es uno de los mayores valores que me representa", afirmó el senador.

Paoltroni también habló sobre la visita, que se realizó la semana pasada, de los seis diputados de LLA, al Penal de Ezeiza, a entrevistarse con el ex - represor de la ESMA y condenado por crímenes de lesa humanidad, Alfredo Astiz y afirmó "no tener ninguna opinión formada. Son decisiones personales. Lo que si me parece, es que las víctimas de montoneros no tengan justicia hace años", sostuvo.