Carlos Baute y Marta Sánchez calmaron a los pasajeros de un avión en plena turbulencia

Es común que un avión pase por pozos de aire en pleno vuelo. Los pasajeros que no están acostumbrados suelen pasar momentos de zozobra ante estas situaciones, y el personal a bordo sabe cómo tratar cada caso. Pero en el hecho que vamos a relatar, hubo un componente especial: en la nave viajaban dos cantantes de fama internacional.

El jueves 9 de marzo, una aeromoza aprovechó que Carlos Baute y Marta Sánchez ocupaban dos asientos de un avión para improvisar un mini recital que calmara a los pasajeros que atravesaban una feroz turbulencia. Se les pidió así que cantaran algo, desde la cabina. Y los artistas accedieron.

"Hoy pasó algo muy loco", publicó Carlos Baute en su cuenta de Instagram. "Íbamos en un avión y empezó una turbulencia fuerte. Al parar el movimiento, de muy buena manera, nos dijo '¿Por qué no cantan una canción, así la gente se lo pasa mejor?'. Marta (Sánchez) y yo nos miramos, y dijimos: '¿Por qué no?'. El resto lo verán en el video".

Baute acompañó su historia con un video donde se puede apreciar el momento en que la azafata se acercaba a los cantantes, para pedirles que cantaran algo. Marta Sánchez se puso de pie, el cantante venezolano tomó su guitarra, y allí comenzó la "fiesta". La aeromoza anunciaba que todos podrían disfrutar de un show muy especial.

"Su atención por favor. Como tenemos un poco de turbulencia y tenemos la suerte de llevar dos cantantes a bordo, van a amenizarlos con una canción”, dijo por el micrófono.

Marta y Carlos comenzaron a cantar el tema que los hiciera famosos juntos allá por el 2008, "Colgando en tus manos". La tripulación desvió sus miradas hacia los cantantes, y grabaron el momento con sus celulares. Esto hizo que ambos se colocaran en las principales tendencias en las redes sociales.

“Una turbulencia y en automáticos todos cantándole al piloto: CUIDADO!, que mi corazón está colgando en tus manos’. “Con la suerte que tengo en mi avión ira Bad Bunny”. “Esto sólo pasa con cantantes de verdad, da igual donde estén que los reconoces por su voz. Voces auténticas, que suenan bien donde sea. Un lujo el que haya disfrutado de un momento así”. “El poder de la música”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, Marta Sánchez admitió sentirse avergonzada: “El contexto es muy extraño, muy íntimo. Ponerme a cantar en un avión puede ser invasivo para los pasajeros, que no se lo esperan porque no es normal. Y no estás preparada para algo así, fuera de mi hábitat natural”.