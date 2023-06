El síndrome de Tourette es una enfermedad que muchas veces se ha tomado para el humor. No es anormal ver películas o series que se enfocan en esta mostrando a una persona que insulta incontroladamente. Sin embargo, pocos conocen mucho sobre esta patología

Para interiorizar un poco a todos, el neurólogo Conrado Estol conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) donde remarcó: “Siempre es un buen día para reconocer enfermedades, porque reconociéndolas se derriban los mitos, los tabúes, mientras más se conoce sobre la enfermedad, menos tabúes hay.

Hablamos de la enfermedad que describió el neurólogo francés Gilles de la Tourette. El notó que en los niños podía haber tics, es muy común que haya en los chicos tics, pero también puede pasar en adultos.

Empieza entre los 5 y 10 años y mejoran o desaparecen en la adolescencia, pero pueden persistir en la adultez en pocas personas. 1 de cada 100 chicos tiene tourette y el primer mito a derribar es que digan malas palabras. Eso puede llegar a pasar, se llama coprolalia, pero ocurre en 10% de los pacientes que tienen tourette”.

¿Qué es este síndrome?

Estol explicó que “como los tics son tan comunes en los chicos, para definir tourette, tenés que cumplir el criterio de tener: dos tipos de tics motores y un tic vocal. Es decir, la persona tiene que hacer ruido, pueden ser palabras y excepcionalmente malas palabras, pero comúnmente son sonidos como un tosido, una carraspera. Eso es lo más usual. Cuando eso ocurre, dos motores y uno vocal durante 1 año, eso cumple criterio para ser llamado síndrome de tourette”.

“Se da más en varones que en mujeres y se conoce que es genético. Es porque hay algún problema de funcionamiento en núcleos profundos del cerebro y la corteza frontal. La mayoría de las personas pueden tener asociado cuadros de ansiedad, de angustia, trastornos de la letra y el famoso trastorno de atención, pero la inteligencia es absolutamente normal en los pacientes que tienen estos tics, es más, algunos tienen una mayor inteligencia que el promedio”.

No es imposible vivir con tourette

“Gente como David Beckham tiene tourette. Se piensa que se puede controlar, es verdad que haciendo un esfuerzo el paciente podría llegar a disminuirlo o detenerlo, pero cuesta un enorme esfuerzo. El paciente va a quedar exhausto y probablemente tenga un rebote con más tics. La verdad que no es aconsejable que estén haciendo esfuerzos por retenerlo".

"Es una enfermedad, no implica nada malo, la persona tiene que estar tranquila, mientras más tranquila, menos tics tendrá. Si un chico está haciendo esfuerzo en la escuela por tratar de evitar los tics, no solo no lo va a lograr, sino que se va a perder las clases. Todos tienen que estar informados sobre esta enfermedad”, explicó Estol.

Como conclusión, el especialista remarcó: “Hay que hablar del problema para entender las enfermedades, de esa forma las podemos controlar mejor, aparte vamos a derribar tabúes asociados. No altera la salud cerebral y debemos ser optimistas para los pacientes o familiares, va a aparecer un tratamiento curativo o que controle esto. En los últimos 5 años ha habido varios estudios, ensayos clínicos para nuevos medicamentos para este problema en este especial”.

La nota completa