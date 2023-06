Si tenés problemas para respirar podrías tener asma ¿cómo saberlo?

Existen muchas personas que tienen asma y no lo saben. Esto ocurre debido a que comúnmente pasamos por alto algunas situaciones extrañas que pueden suceder cuando estamos expuestos al humo o cuando hacemos actividad física.

Pablo Moreno, especialista en alergia e inmunología, habló con el dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que esta afección “puede aparecer en cualquier edad de la vida” y que es por eso mismo que necesitamos de vez en cuando realizarnos un “diagnóstico” para descartarlo.

En este sentido, contó que en Argentina “hay 4 millones de personas que tienen asma, y casi el 50% no lo tiene diagnósticado”, entonces por ende, “no se tratan”.

Esto afecta considerablemente la calidad de vida de las personas y por eso, el entrevistado indicó que desde la Asociación Argentina de Pacientes con Asma se comenzó con una “campaña de detección gratuita para los pacientes con asma”.

Esto se centra en hacer pruebas diagnósticas en algunas provincias incluida Mendoza, para todo aquellos que sospechan tener esta enfermedad.

A pesar de que él asma no está catalogada como una enfermedad grave, el especialista consideró necesario siempre consultar con un médico y evitar que ellos a cuadros empeoren: “Cuando uno relaciona la palabra fatal con muerte, causa miedo y a veces aleja del diagnóstico pero es importante decir que el asma es una enfermedad que puede ocasionar la muerte, por eso es importante saber el diagnóstico y el tratamiento”.

¿Qué es él asma?

Según informó “el asma es la enfermedad de los bronquios, en los pulmones. Los bronquios son unas pequeñas mangueritas que uno tiene por donde entra y saca el aire y la respiración es el acto fundamental de vida, uno puede estar sin comer 2 meses, sin tomar liquido 3 o 4 días, pero sin aire la vida se limita a minutos”.

Entonces, destacó que “es importante que controlemos que estén en buen estado y que haya buena oxigenación, porque de esa respiración es el combustible con el cual sustentamos nuestra vida”.

Características

Él asma es una enfermedad que dura toda la vida, es decir, es crónica y como tal durante su tránsito puede “tener momentos en donde ese asma se va aumentar, se va exacerbar y hay momentos en la vida en que este va a ser leve, moderado y grave”.

A pesar de esto, en la actualidad, todos “se tratan”, entonces es importante saberlo para que las personas no estén tratando de ocultarlo para no iniciar un tratamiento.

“El asma ha tenido una evolución en estos últimos 15 años en los tratamientos y para todos esos estados de severidad existe un tratamiento que va a mejorar contundentemente la calidad de vida. Hoy para los médicos que tratamos asma, el objetivo es decir que es un asma totalmente controlado. Es decir que no traiga síntomas, que no tenga necesidad de usar el aerosol, que no afecte la calidad de vida, que pueda hacer deportes, que pueda reír sin problemas, que pueda dormir sin problemas”, aseguró.

¿Cómo saber si tengo asma?

Para las personas que quieran realizarse un diagnóstico certero y confiable, lo podrán hacer.

“Todos los que sospechan que tienen asma, que tienen tos, les cuesta hacer ejercicios, si se despiertan a la noche con ruidos a nivel del pulmón, pueden hacer consulta a través de una página www.pedirturno.com.ar y solicitar un turno con un médico de la zona”.