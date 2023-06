¿Qué es la enuresis, la condición que afecta a niños cuando no controlan el pis?

La Semana Mundial de la Enuresis, que este año se conmemora entre el 5 y 11 de junio, fue instaurada en 2015 por la Sociedad Internacional de Continencia Infantil (ICCS) y la Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU) para crear conciencia sobre esta condición que padecen muchos niños en la actualidad.

Según se sabe, el trastorno tabú afecta a uno de cada diez niños y es por este motivo que especialistas tratan de explicar de qué se trata la afección.

El urólogo pediátrico José Roberto Castera habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y contó que este inconveniente sanitario "no se menciona demasiado debido a que hay cientos de problemas de salud y por eso a veces pasa desapercibido".

A pesar de esto, según el profesional es necesario prestarle importancia porque "tiene consecuencias trascendentes para la vida del niño y para el entorno familiar".

¿Qué es la enuresis?

El entrevistado explicó que la enuresis provoca que un niño "moja la cama en una edad en la que desde el punto de vista madurativo y desde lo socialmente aceptable no se debería mojar más".

Entonces, "comienza esa sensación del niño de verse distinto", y el primer parámetro para compararse "pueden ser sus hermanos, porque si ellos son más chicos y ya controlan los esfínteres, el niño comenzará a ver eso y puede tener problemas con su autoestima".

La enuresis trae varias situaciones aparejadas, porque puede que el niño tenga "retracción social", ya que se le restringen las actividades por miedo a que le suceda fuera de casa y esto "comienza a ser un problema de índole familiar".

Si en estas circunstancias la familia no lo toma como importante y no lo resuelve, ahí se habla de "causas psicológicas de la enuresis y reforzaría pensar en las consecuencias psicológicas de la enuresis".

En este sentido, el entrevistado comentó: "Si tienen un niño que tiene más de 5 años y se moja en la cama, no cuesta nada hacer una consulta para no entrar en la discusión de que si se trata o no.

Lo que siempre aconsejo es que cuando tienen esa duda hagan una consulta con un urólogo infantil para hacer estudios básicos del aspecto orgánico, y así tener una idea de si puede haber algo orgánico, y si no es así, se puede apuntar a lo psicológico".

Enuresis primaria y secundaria

El especialista mencionó dos tipos de enuresis y las diferenció: "La primaria es aquella en la que el chico dejó los pañales diurnos pero prácticamente nunca pudo contener de noche, y entonces desde un principio mojó la cama.

La enuresis secundaria es cuando tuvo un período de tiempo en la que no se mojaba, por ejemplo por lo menos seis meses. Entonces en esos chicos que empezaron a mojarse más tardíamente seguramente haya alguna factor traumático de lo psicológico que puede haber influido, por ejemplo una mudanza, un cambio de colegio, el nacimiento de un hermano, separación de padres, etcétera".

Estadísticas

“La incidencia de la enuresis es de más o menos entre el 5 y 10% en niños de 7 años y va bajando 15%, una tasa de regresión del 15% anual, pero cuando llega a la adolescencia todavía hay un 1 o 2% que pueden seguir mojándose", indicó Castera.

Y concluyó asegurando que "la infancia de un niño que moja todos los días la cama no es una buena infancia", por lo que es necesario realizar una consulta.