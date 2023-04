¿Qué debemos hacer luego de un golpe en la cabeza? mitos y verdades

Muchas veces subestimamos los golpes en la cabeza en niños y adolescentes, porque pensamos que no va a pasar nada grave. Pero, se sabe que un golpe en el cráneo puede dejar secuelas y hasta producir afecciones a largo plazo. Es por eso que Sabrina Critzmann, pediatra, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que cuándo nos debería importar.

“El nombre oficial del golpe de la cabeza es traumatismo de cráneo que puede ser leve, moderado, grave. Generalmente es leve", detalló con precisión. Si bien, consideró que muchos son generan un gran "susto" -sobre todo si le sucede a un pequeño- y que son los "más consultados en las guardias".

¿Cuándo debemos acudir al médico?

Para poder accionar adecuadamente, el entrevistado explicó que "hay que tener en cuenta signos de alarma" para así poder tomar la decisión de trasladarse a un Hospital o quedarse en casa.

"Esas pautas de alarmas son: primero si se pierde la conciencia. Segundo si el niño no está como siempre, está como raro, más irritable, no come, no toma el pecho, hay algo que llame la atención de su comportamiento hay que ir a la guardia. El número tres, cuando hay algún signo neurológico como tener convulsiones, o hay debilidad de un lado del cuerpo, le cuesta levantar una mano, le cuesta sonreír, hay que ir a la guardia. Cuatro, cuando hay un hundimiento claro. Cinco, cuando hay vómitos. Y el sexto, tiene que ver con la altura de donde se cae esa infancia, una cosa es estar jugando y tropezar y caer de cabeza, otra es que se caiga de una cucheta, cuando la caída es de altura amerita ir a una guardia".

Existen muchos mitos en torno a los golpes de cabeza que no son ciertos. Ante esto, la especialista indicó que el "más común" es que no hay que dormirse luego de un golpe de cabeza. “Esto no es real. La conducta más común que tomamos en la guarida es la observación, es ver si en las siguientes 8 horas tienen algún síntoma de los que hablamos. En el medio esa infancia se puede dormir. Lo que preocuparía es que pierda el conocimiento súbitamente después del golpe".

En este sentido, manifestó que "el cráneo es una estructura muy fuerte en infancias y en adultos. Es una estructura ósea que protege el cerebro, el tronco encefálico, así que es verdad que es fuerte", entonces no hay que desesperarse y hay que ser responsables -más que nada- con los más pequeños de la casa. “El pico que empiezan a los golpes por caída es entre los 4 y 5 meses porque empiezan a rolar, se caen de la cama, por eso planteamos ambientes seguros y así evitar estas lesiones”, aseguró.