Nacen más de 40 bebés por día con alergia a la proteína de la leche

En esta semana, el mundo de la medicina se dedica a concientizar sobre las alergias alimentarias, y entre ellas es particularmente frecuente la de los bebes con respecto a la proteína de la leche.

Karina Andrea López, pediatra especialista en Alergia e Inmunología Infantil, dialogó con El Interactivo, (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano. News) : “La alergia en general es una tendencia, una predisposición genética para ser alérgico, porque nacemos con esa predisposición, no todos los niños y adultos harán alergias alimentarias".

De todos modos, las alergias alimentarias son más frecuentes en niños que en adultos, "y de ellas, la alergia a la proteína de leche de vaca es la más frecuente en nuestro país, por los hábitos, y un poco apuntamos a difundir estas condiciones".

La sintomatología es variada, "porque como hay varios mecanismos implicados, puede ir desde niños que tienen cólicos -hablamos de niños menores a 1 año, diría menores de 6 meses-, cólicos con diarrea, deposiciones con mocos y sangre bastante importante, que aparecen en el pañal y cólicos muy severos".

También pueden aparecer vómitos y reflujo. "Por otro lado, hay otro espectro de chicos que tienen cuadros como erupciones cutáneas o se le hinchan los ojos, esto va a la exposición inmediata de la leche, se da rápidamente, y la expresión máxima de esta enfermedad es la anafilaxia, que es una reacción grave que es potencialmente mortal y que puede producirse en algunos niños con alergias alimentarias y en adultos también", alertó López.

Sobre este último síntoma, precisó: “La anafilaxia es una reacción inmediata que ocurre en segundos y que se va pronunciando a medida que va transcurriendo luego de la ingesta de un alimento, un medicamento o una picadura de un insecto. Es una reacción grave que lo que produce es bajar la presión, la persona se puede desmayar, hasta puede tener ronchas importantes, hinchazón de los ojos, de la boca, la lengua, y la expresión más importante es el edema de glotis, que produce este cuasi ahogamiento".

El tratamiento para esta condición es el uso precoz de la adrenalina intramuscular, "entonces es importante que estos niños ya sean diagnosticados, si es que lo requieren, para que también los papás sean entrenados en el uso de esta medicación".

La profesional se encargó de aclarar enfáticamente que la alergia a la proteína de la leche no es lo mismo que intolerancia a la lactosa. "Son dos condiciones totalmente diferentes. La intolerancia a la lactosa es una incompatibilidad y no es muy frecuente, lo que uno puede ver en lo cotidiano es que la gente consume productos con menos lactosa, pero eso no son intolerancias.

En este caso la intolerancia está dada por la falta de una azúcar, que es la lactosa, falta la lactasa, falta una enzima, en el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca se genera una reacción adversa, un anticuerpo para esa proteína de la leche. Son dos cosas totalmente diferentes".

A la hora de las prevenciones destacó: “Cuanto uno haga antes el diagnóstico mejor será la calidad de vida de ese niño, de esa familia, porque el exceso de diagnóstico o el sobrediagnóstico puede llegar a conducir a dietas restrictivas totalmente innecesarias, pero el subdiagnóstico puede dar reacciones completamente prevenibles como la anafilaxia".

Entonces es importante que si el niño tiene cólicos, tiene caca con moco y sangre, vomita mucho, tiene erupciones en el cuerpo, consulte a su pediatra, "porque es el que lo va arbitrar hacia dónde tiene que ir y cuáles son los pasos a seguir.

En general se trata de, y siempre aconsejamos, sostener la lactancia materna, el rol de la lactancia los primeros 6 meses, y continuarla los 2 primeros años". Además, si ese niño está con lactancia materna y puede presentar síntomas de alergia a la proteína de leche de vaca, "continuarla y en algunos casos la madre va a requerir hacer una dieta de expulsión. No es para todos los niños, eso lo define el especialista. En el caso que los niños no pueden estar con lactancia materna, que es el alimento ideal, hay fórmulas especiales que las indica el médico especialista", puntualizó López.

“Entonces, lo que digo, hay que sostener la lactancia materna, tratar de que los nacimientos en lo posible sean por parto natural, porque se cree que los partos por cesáreas modifican el microbioma de los niños, y no solamente predisponen más a las alergias alimentarias, sino también a otras patologías, como por ejemplo autoinmunes como diabetes y enfermedades celíacas.

Entonces lo que más podamos hacer, lactancia materna los primeros 6 meses, partos naturales, evitar el uso de antibióticos y de ácidos los primeros meses de vida, eso va a favorecer un entorno biológico adecuado para que ese niño sea capaz de tolerar un alimento”, completó.