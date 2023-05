Semana Mundial del Parto Respetado: conocé tus derechos

Esta semana, se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa que nació en 2004 gracias a la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR) con el objetivo de visibilizar el modo en que se atienden partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de derechos vinculados al nacimiento.

Daniela Gastaldi, psicóloga Perinatal, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que es sumamente importante que las mujeres sepan y entiendan de qué se trata este derecho: "Es una ley nacional y debería ser implementada en todo el país. Es importante que la gente sepa que esto es ley, es un derecho que todos tenemos, vivamos donde vivamos, ya sea que acudamos al sistema público o privado, tenemos derecho a que se nos trate con respeto y con dignidad".

Durante esta semana, especialistas en todo el mundo, se ocupan de llevar a cabo campañas de visibilización, y trabajar en los medios, porque es muy importante que la gente sepa esto, que se asesoren, esto que te aten, que te maltraten, que te digan que no te quejes, no grites, eso la ley indica que no debe hacerse, hay que respetar los tiempos del nacimiento”.

—¿Qué es la ley de parto humanizado?

—Es un modelo de atención que prevé que las personas se las trate con respeto, que se tomen en cuenta sus necesidades, sus deseos, expectativas en torno a todo el proceso de embarazo, parto, nacimiento, posparto. Es bueno que la gente se informe para saber cuáles son los derechos que existen para poder velar por ellos y pedir que se cumplan.

“El momento perinatal es de mucha vulnerabilidad y queda muy grabado a nivel cerebral, tanto de la persona que estuvo pariendo como del bebé. Muchas veces no pensamos en el bebé porque creemos que no entiende, que no tiene conciencia, pero todo lo que se vivencia ahí queda registrado a nivel corporal en el bebé, esto deja marcas y a nivel psíquico en la persona adulta. Esto sucede y es violencia obstétrica", manifestó

—¿Cómo pueden hacer valer sus derechos las mujeres a la hora de parir?

—Hoy hay leyes que amparan en cuanto a la violencia obstétrica, hay lugares en donde se puede denunciar. Pueden acudir a un psicólogo, a un psicólogo perinatal para poder trabajar esto porque cuando se viven situaciones traumáticas se requiere de poder poner eso en palabras, entender qué fue lo que sucedió, que no se tuvo la culpa de lo que pasó.

"Muchas veces las personas se sienten mal porque dicen que no se pudieron defender en el momento, que dejaron que les hicieron tal cosa, y la verdad que es un momento de tanta vulnerabilidad que la persona ahí no está en condiciones de defenderse. No debería suceder eso", agregó.

Naturalicemos los miedos al momento del parto

Lejos de idealizar el momento del parto, hay que hacer énfasis en el trabajo psicológico que hay que hacer para transitar ese momento. No es fácil dar a luz y muchas mujeres lo viven de manera diferente. Es por eso que consideró totalmente normal que una persona "esté atemorizada, tenga miedo de que algo no salga bien, miedo al dolor, o a de sufrir". En ese momento, lo mejor que se puede hacer es propiciar un "entorno empático, ser cuidada, contenida, alojada, acompañada", que es todo lo que la ley prevé,

¿Cuáles son los derechos?

Algunos de los derechos fundamentales del parto respetado son: "Que la persona pueda estar acompañada de la persona de su elección, que se sienta segura, que se relaje, así podrá dilatar mejor. La ley también prevé que pueda elegir la posición que su cuerpo le indique más cómoda para parir, como también que se le informe cuáles son los derechos que le asisten, como el estar acompañada".

Otras de las pautas que a veces se tienen en cuenta es si la mujer quiere que haya música como también otro tipo de detalles que requieren de planificación.