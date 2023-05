Misofonía, la enfermedad que hace que el sonido cotidiano sea insoportable

La misofonía puede generar una reacción frente a sonidos como los producidos por el goteo de agua, la masticación, la explosión de un globo de chicle o los sonidos repetitivos como el golpeteo con un lápiz.

Las personas con misofonía pueden sentirse irritadas, enojadas o incluso sentir pánico cuando escuchan los sonidos que las perturban.

El tratamiento consiste en hacer terapia o cambios de estilo de vida, como usar protección contra los ruidos o crear zonas “libres de ruido” en el espacio donde vive la persona.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Marioly Vargas, comunidad de personas con misofonía, explicó de qué se trata: “Tiene distintos conceptos, según la fuente en que se la busque, significa literalmente odio al sonido. Es conocida como sensibilidad selectiva al sonido y es considerada una alteración neurológica".

Además, "es caracterizada por una alta reacción de ira, ansiedad o emociones negativas hacia sonidos cotidianos". También, "es considerada una alteración psicológica porque muchas personas atribuyen a la misofonía algunos aspectos psicológicos relacionados como pueden ser fobias, manías", contó.

A su vez las personas con misofonía "no tienen el mismo nivel de reacción, de ira o de ansiedad hacia los sonidos, es por eso que existen distintos niveles y existen escalas, por lo tanto, una persona que la tiene puede saber en qué nivel de reacciones están sus emociones".

Vargas ejemplificó que en su caso, el nivel es 6, por lo que "no puedo controlar, lo que necesito es golpear algo y sin importar lo que golpee, lo necesito". Los sonidos molestos pueden ser una persona que "mastique chicle, casi nadie lo percibe, pero yo sí, porque tengo una sensibilidad selectiva a ese sonido, es una hipersensibilidad casi a nivel neurológico que tengo hacia ciertos sonidos específicos".

La joven contó que ha aprendido a convivir de forma parcial con la misofonía, por lo que una de las herramientas o técnicas que le han ayudado es la terapia cognitiva conductual, la terapia de exposición, el uso de tapones, el uso de audífonos con cancelación de ruido y la acupuntura", entre otros.

Al consultarle sobre cuál es el origen, Vargas explicó que "aún no se conoce" y que "hay dos partes, una se basa en que tiene una base neurológica, que la persona que la padece a nivel neuronal no interpreta los estímulos auditivos como una persona habitual lo haría. Es decir, el sistema nervioso central no interpreta de forma correcta estímulos auditivos".

Otras personas creen que "la misofonía tiene una base psicológica, con esto me refiero, por ejemplo, un individuo ha vivido una experiencia traumática en la que justo cuando sentía mucha ira, ansiedad, de forma consciente o inconsciente, estaba sonando algo y provocando que en un futuro esa persona asocie esa emociones negativas con ese sonido".

Vargas manifestó que "no hay cura ni tratamiento estándar hasta ahora, lo que sí siempre se recomienda es que intenten comunicar a las personas sobre tu condición para que tal vez intente hacerlo con menos frecuencia o que lo haga alejado de ti".

Reconoció que "lo difícil es que muchas personas no comprenden esto porque esta condición no es muy conocida y no es entendida, porque son sonidos cotidianos" por lo tanto, "te dicen que estás exagerando, que has tenido un mal día. Incluso hay personas que lo toman como un chiste, minimizándolo y muchas veces hacen los sonidos a propósito".

Para cerrar invitó a las personas que padecen misofonía a seguir la cuenta de Instagram: misofonia_apoyo. Allí se publican experiencias de personas que lo padecen.