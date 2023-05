Los ultraprocesados afectan al estómago: cómo cuidarlo

Lo que comemos influye mucho en nuestro cuerpo, pero también nuestra mente y nuestras emociones inciden considerablemente en eso que seleccionamos para alimentarnos. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo podemos mantener el equilibrio y mantener nuestro intestino sano?

Betsabe Masselos, nutricionista, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y confesó que "el estómago es el segundo cerebro" y que por este mismo motivo debemos darle importancia a nuestras emociones y también a lo que comemos en consecuencia de ello.

En este sentido, aconsejó que "tenemos que comer alimentos naturales y sacar lo que son ultraprocesados, porque muchos generan una gran inflamación a nuestro cuerpo". Esta consecuencia es una respuesta del cuerpo para que no introduzcamos estos alimentos", pero que no todos sabemos escuchar. "Hay que aprender a escuchar al cuerpo".

"Si algo les cayó mal o si tienen un síndrome de intestino permeable, hay que ver el origen, qué ocurrió, por qué lo tiene, ya sea porque tienen estrés, porque les está yendo mal en el trabajo, porque tienen problemas familiares o por lo que consumen", especificó.

Muchas veces ocurre que "lo más práctico es comprar una barrita de cereal, un yogurt de supermercado que tiene glucosa por las nubes, no es casero, o se toman una leche en un café que es una bomba atómica", entonces esto no genera ningún beneficio ni para el cuerpo, ni para la salud porque lo que estamos consumiendo no nos nutre, ni nos llena de energia.

Esto sumado a nuestros problemas diarios, como el humor, los cambios de rutina, el cansancio o estrés "pueden afectar la calidad de lo que comemos" y "vamos a cosnumir ultraprocesados", porque "nosotros tenemos el flexonervioso que está en el estómago. Entonces todo está conectado y principalmente con nuestro tubo digestivo", explicó.

Ayuno intermitente

Para mantener un estilo de vida sano o ayudar de vez en cuando anuestro estómago, indicó que "es buena opción comenzar a realizar un ayuno intermitente, porque el ayuno lo que hace es curar".

De esta manera, sostuvo que al hacer ayuno "dejamos en reposo todo lo que es nuestro aparato digestivo y le damos oportunidad a nuestras células para que vayan curando ese tubo digestivo", pero hay que tener en cuenta que hay que "abarcarlo con la importancia que se debe".

Algunas de los procesos que se llevan a cabo con los ayunos favorecen a la salud, ya que "por más que una persona sea muy delgada tiene mínimo 5 kilos de grasa peude hacer ayunos de adaptación y comenzar a que el cuerpo utilice esa grasa localizada que antes no usaba" y sumó: "En ese momento, lo que se hace es empezar con un ayuno básico de 12 horas".

El azúcar y loe dulces "son peor que la droga"

Para cerrar la idea, Masselos, consideró que "el azúcar es considerada una droga", por lo que es necesari consumir lo menos posible. Sobre este tema, detalló: "El estómago no se hace adicto a los ultraprocesados, es el sabor dulce.

Nosotros cada vez que probamos un sabor dulce tenemos además de un aumento de glucemia, un montón de sustancias químicas en el cerebro que dan sensación placentera, que hace que queramos volver a comer eso dulce, y eso hace que sean adictivos para nosotros".

Esto es lo que genera "que sea igual que las drogas, porque la persona se encuentra con una abstinencia" y afirmó: "El sabor dulce es mucho más adictivo que un montón de drogas”.

Finalmente, expuso que la mejor manera de tratar algunas patologías y malos hábitos es no solo con medicación -en caso de que haga falta- sino también conociendo el mundo y la vida de la persona.

"Hay que ver el origen de todo esto. Hay que saber hablar con el paciente, por qué tiene lo que tiene. Si este paciente tiene mucho estrés, mucha presión, qué consume, etc".