Las emociones durante el embarazo pueden desestabilizarnos

El período perinatal afecta tanto a hombres como mujeres y ocasiona que las personas se vuelvan más sensibles, además de que estén psicológicamente inmersas en un estado de ánimo que puede ser cambiante.

Al respecto, la psicóloga perinatal Daniela Gastaldi habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó cómo debemos cuidar la salud mental desde el inicio de la vida.

En la actualidad, cuando una mujer se embaraza tiene "grandes desafíos", ya que enfrenta circunstancias fuera de lo normal: "Esa persona no rinde igual que una que no está embarazada y además requiere cuidados especiales, por lo que debería ser entendida cuando pasa por circunstancias de estrés".

"Las licencias de maternidad y paternidad son muy breves", puntualizó, por lo que debemos tener en cuenta que no hay que pasar por situaciones frustrantes porque "es nocivo para el bebé y para quien lo porta".

"El estrés atraviesa la barrera placentaria, llega al bebé, es neurotóxico e incide tanto que a veces puede ser que se desencadene el parto antes de tiempo, que nazca el bebé con prematurez. A veces también se producen abortos espontáneos o bebés con bajo peso al nacer. Entonces, son un montón de problemas que podemos prevenir cuidando de la persona que está embarazada", explicó Gastaldi.

Si bien no todo el mundo entiende esto, hay que comenzar a educar a la sociedad para que sepa y entienda por lo que pasan estas personas. "Si pensamos en cuidar nuestra salud mental desde el origen, algo fundamental es preguntarnos si queremos tener una hijo, por qué, para qué, si estamos en condiciones, qué estilo de vida le vamos a poder brindar... No es traerlo porque sí", opinó, explicando que en ese momento nos vamos a dar cuenta de si podemos hacerlo o no.

Cuando una persona trae al mundo un bebé y no está totalmente de acuerdo o fue de imprevisto, este tránsito de el embarazo se torna tedioso y la persona está siempre de "mal humor", algo que lo afecta y afecta al bebé.

En este sentido, Gastaldi manifestó que "traer un bebé es una responsabilidad para toda la vida. Una vez que lo engendras, lo crías, no tenés donde devolverlo. Hay que pensarlo muy bien".

"Hay que ser responsable e informarse para entender qué es lo que se viene, qué es lo que te espera, porque algo que pasa mucho en padres primerizos es que no tenían ni idea de lo que era, y como socialmente está tan romantizada la llegada del bebé, después realmente vienen los problemas, porque los bebés dan mucho trabajo y necesitan de muchos cuidados", agregó.

Ser padres no es "nada fácil", aseguró la entrevistada, y es por eso que aconsejó "desromantizar y crear seres humanos". En ese sentido, las personas deberían "planificar este momento en familia y plantearse por qué queremos tener hijos, para qué, qué podemos brindarles, porque también está la idea que tenemos de hijos, para qué traigo a alguien al mundo".

Este rol que es fundamental deberá acompañar al niño durante toda su vida y para que crezcan "hay que buscar información, planificar, preguntarse y conocerse, ver si están en condiciones, cómo les va a cambiar la vida. Si tienen un trabajo, pensar cómo pueden seguir trabajando y ver quién se va a ocupar de su cuidado.

"Si están en pareja, ver cómo es la pareja, si será corresponsable el día de mañana. Hay un montón de cosas para pensar”, concluyó.