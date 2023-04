La vacuna contra el dengue está cada vez más cerca

Fuente: Pinterest.

La doctora Daniela Hozbor, investigadora del CONICET y especialista en vacunas, dialogó con el programa Metaverso de Ciudadano.News acerca del desarrollo de una nueva vacuna contra el dengue, la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

En la charla, la especialista comentó: “Hay un brote de dengue que está afectando varias provincias en donde también tenemos un número de fallecidos, entonces es una preocupación por lo que toda las medidas preventivas contra la enfermedad son bienvenidas”.

Además, la médica afirmó que “una de ellas, no la única, es la vacunación. Desarrollar vacunas en general no es sencillo, pero para el dengue tiene sus particularidades por lo tanto no tenemos cantidad de vacunas, pero afortunadamente si hay autorizadas y aprobadas y ANMAT está evaluando objetivamente los datos de una de esas vacunas”.

Daniela Hozbor también manifestó: “Hay dos que ya están aprobadas, una que tuvo su primera autorización en el año 2015, pero tuvo algunos inconvenientes en términos que era apta para aquellas personas que ya hubiesen tenido una infección previa con dengue”.

“Hace 2 años se ha sumado esta vacuna japonesa que en su formulación permite la protección contra los 4 serotipos del virus del dengue. Lo que se vio con los ensayos clínicos y que ya cuenta con autorización en Europa y en los Estados Unidos es que no es necesario que la persona que la reciba haya estado infectada”, explicó la investigadora del CONICET.

Además la doctora aseguró que “esta es una muy buena noticia y los datos de esta vacuna muestran una gran eficacia en términos de evitar la sintomatología febril y su efectividad es muy amplia para prevenir la hospitalización”.

Finalmente la especialista resumió que “mientras en Argentina este fármaco se apruebe, nosotros ya podemos hacer algo porque no es la única medida de prevención contra el dengue”, y agregó: “Las medidas van desde descacharrar hasta utilizar repelentes, telas mosquiteras en las ventanas, evitar que se generen criaderos en nuestras cosas quitando los cúmulos de agua”.

Qué es el dengue

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus que pertenece al género flavivirus y que se transmite por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti.

La infección causa síntomas gripales, y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o dengue hemorrágico.

Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta, y últimamente en regiones de clima templado con veranos cálidos y húmedos. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública.

La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor, el mosquito.