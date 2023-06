La infertilidad en el mundo: una realidad que afecta a millones de parejas

La infertilidad se define como la incapacidad de quedar embarazada a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes y sin protección durante al menos un año en la mayoría de las parejas. Actualmente, afecta a 48 millones de parejas en el mundo.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, el doctor Rodolfo Agustín Pasqualini, indicó: “La estadística marca que cada vez hay más mujeres y parejas que buscan embarazo y no lo logran, quizás esto tenga que ver con el aumento de edad en las que las parejas empiezan a buscar su primer hijo, entonces empezamos a ver que el mandato siempre fue que las parejas, o las mujeres logren el embarazo a los 25 años, a los 30 y hoy por las condiciones sociales, laborales incluso de las mujeres y la inserción laboral, quizás también por deseos personales, hacen que esto se retrase".

Pasqualini expresó que "sabemos que la edad es el principal factor en cuanto a lo que es el resultado de embarazo”.

Sobre cómo la presión social puede influir en la persona gestante, dijo: “Esto de la presión social, esto de la pregunta, ¿para cuándo? Sobre alguien que desconocemos porque esto es de un ámbito privado y a algunos les cuesta contar, otros prefieren contarlas, entonces uno con esas preguntas se mete en cuestiones que generan más estrés".

En general suelen ser situaciones "bastante estresantes en particular, y más para la mujer, que es la que más lleva el peso o la carga del no lograrlo todos los meses cuando le viene la menstruación, el hombre acompaña, pero en la mujer se siente más", indicó.

“Lo que es difícil de medir es el nivel de estrés, si este estrés afecta a un nivel orgánico, de decir, que el estrés va a hacer que no implante un embrión, me parece que eso es mucho, pero sin dudas el estrés está afectando. Eso se ve en parejas que consultan por primera vez y de pronto, no es que se desentiendan del tema, pero como que pueden hablar, trasladar, recibir información, ser asesorados, todo eso los relaja mucho y les disminuye la carga de ansiedad que traen de esa búsqueda de embarazo".

“La infertilidad es más frecuente de lo que uno cree, por este motivo, porque no se habla de esto, hay gente que en este sufrimiento interno prefiere no contarlo, por ahí para no generarse más ansiedad, porque cuando uno cuenta el otro, por ahí sin querer pregunta y eso es como recordarles todo el tiempo lo mismo, pero más o menos se dice siempre que el 15% de las parejas en edad reproductiva pueden sufrir de infertilidad".

“Lo importante es que el que está en la búsqueda del embarazo y no lo logra, tenga ciertos tips en los cuales saber que hay que consultar. Hoy por hoy la edad es un principal factor, aquellos que busquen embarazo por más de 12 meses y la mujer tenga menos de 35 años, debería consultar, si la mujer tiene más de 35 a los 6 meses se recomienda hacer una consulta con una especialistas para ver si sucede algo, y después situaciones particulares de la historia clínica de cada uno, dolores menstruales, hay mujeres que sufren dolores menstruales que pueden estar relacionados con la endometriosis, creen que los dolores son normales, alteraciones del ciclo".

Mientras que en el hombre,"antecedentes de golpes, infecciones, inflamaciones en los genitales, son todas cuestiones que hacen que quizás uno tenga que consultar”.

Ante la consulta si una mujer que tiene más de 40 años, puede concebir, explicó: “Las técnicas avanzaron, la reproducción es muy buena respecto de años previos, pero obviamente sigue distando todavía los resultados de ser perfecta, entonces siempre está bien la consulta oportuna con el especialista para poder asesorarse de la situación de cada uno y si uno está en plan de embarazo, si está buscando un embarazo, recibir asesoramiento".

Y amplió: "Después de los 40 años, las tasas de embarazo son más bajas, en condiciones naturales y de tratamiento. Obvio que hay que evaluar cada pareja para poder dar un pronóstico más individualizado a cada uno, pero en realidad las tasas de embarazo con óvulos propios a partir de los 40 años disminuyen".

El pico reproductivo se ve que "está a los 35 años, a partir de los 37 es donde empieza a disminuir la calidad de los óvulos y después de los 43 años con tratamiento con óvulos propios se hace un poco más difícil todavía".

El profesional contó que "existen otras alternativas como es la donación de óvulos, que hoy es una buena alternativa para aquellas mujeres que no tienen más óvulos, independientemente de la edad, pero es interesante saber que después de los 43 años sí se puede lograr el embarazo, pero quizás ahí hay que ver con qué tipo de tratamiento y asesorar a cada pareja y ver si cada pareja está dispuesta a cada tratamiento".

Para cerrar indicó: “Desde el 2013 disponemos de una ley nacional de acceso a las técnicas de reproducción asistida, por lo cual hoy por hoy un montón de personas que no puedan acceder por un tema de costos, por suerte, están accediendo. Es un buen punto inicial para el acceso a nivel nacional”.