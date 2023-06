La Esclerosis Múltiple es medicable y si se trata a tiempo previene discapacidades

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad en el sistema inmunitario y afecta a más de dos millones de personas en el mundo. Es por eso que los especialistas insisten en concientizar a toda la población, no solo en el Día Internacional de la Esclerosis sino en todo momento, conocer cuáles son los síntomas y los avances en los tratamientos de la enfermedad.

El doctor Francisco Peñalver, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y contó detalles importantes sobre esta afección.

¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

El especialista la defininió cómo "una enfermedad autoinmune que no se contagia, es multifactorial, tiene bases genéticas, bases del ambiente y predisposición del paciente".

Según destacó con el correr de los años es una enfermedad que "ha aumentado su prevalencia", pero también dijo que cada vez más hay un "diagnóstico temprano" que hace que muchas personas comiencen el tratamiento a tiempo.

Este último factor lo consideró muy importante debido a que "cada vez se está tratando de diagnosticar antes esta enfermedad" porque "es clave el inicio del tratamiento porque en esta enfermedad cambia el curso de la misma".

Síntomas

La Esclerosis es una enfermedad que se da principalmente en mujeres, pero el especialista indicó que "también puede darse en también hombres entre los 20 y 40 años".

Los síntomas que pueden aparecer pueden ser diversos. "Existen síntomas discapacitantes" que si "se agarran a tiempo se puede evitar la progresión de la enfermedad". Además se conoce que "no afecta a la salud reproductiva y que las mujeres pueden desarrollar un embarazo, un parto, como una persona sin enfermedad, ya que no se lo comunica a su bebé".

También "pueden síntomas sensitivos, falta de sensibilidad, trastorno visual, motor, da daño en la médula lo que puede dar debilidad en los pies, el vértigo es uno de los síntomas más típicos”, explicó.

Finalmente aseguró: "Todo lo que se siente es claves, no hay que dejarse estar", aseguró Peñalver. "Los síntomas aparecen y después desaparecen con el correr de las semanas y tal vez al paciente no le quedan secuelas y no consulta pero si hay un síntoma neurológico hay que consultar".



Tratamientos

Con respecto a los tratamientos o paliativos, puntualizó: "Siempre tratamos de mejorar la calidad de vida del paciente y para eso hacemos el diagnóstico temprano y el tratamiento, para mejorar el curso de la enfermedad y que la calidad de vida del paciente sea similar al de una persona sin esclerosis múltiple".

A pesar de que es una afección que la padecen millones de personas en el mundo "es medicable y la mortalidad no es tan alta comparado con la población habitual". Los factores que son detonantes son "la discapacidad motora o del equilibrio, que es lo más discapacitante, y que a veces también puede afectar la visión".