La depresión en niños: ¿cómo ayudarlos?

No solo los adultos pùeden sufrir cuadros de depresión. Los trastonos en la salud mental, también pueden presentarse en niños y los adultos deberíamos estar lo más atentos posibles a lo que suceda.

Alejandra Daneo, jefa del Centro Infanto Juvenil de Capital Dependiente del Hospital Carlos Pereyra, habló en el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó cuáles son estas señales que nos indican que hay algun inconveniente.

La depresión en menores y adolescentes "es un tema de preocupación en la salud pública". Entonces, es necesario prestar suma atención en a población infanto-juvenil. Algunas de las alertas que pueden llegar a presentarse pueden ser dentro del ámbito escolar, con problemas para aprender o dificultades en el aprendizaje".

Uno de los factores que puede incidir en la depresión de un niño es "la ausencia de los seres queridos", porque "los seres humanos necesitamos para sobrevivir en los primeros años de vida que nos provean protección y alimentos y la relación con nuestros padres. Necesitamos que nos den alimentos y cuidados pero con afecto para poder desarrollarnos y crecer bien".

Esto es debido a que "para que un niño pueda incorporar conocimientos debe estar con una situación afectiva confortable" porque cuando no se siente bien o tranquilo ".es muy difícil que preste atención en clases y empiezan a haber fracasos en el ámbito del aprendizaje".

Otra de las posibles señales puede ser "el comportamiento en el aula, en los recreos, comportamiento disruptivos, o al revés, aislamientos, dificultad para jugar, todas son señales en el ámbito del niño", que hacen llamar la atención o alterar el orden

En cuanto a los adolescentes especificó: "Ellos tienen otro tipo de señales, cuando no están bien también tienen fracasos en el ámbito escolar, empiezan a abandonar actividades recreativas, deportes. También es para preocuparse cuando un adolescente no quiere salir y se queda en la casa los fines de semana. No se junta con chicos de su edad".

Las emociones

Alejandra Daneo, también destacó que siempre hay que poder charlar con los más chicos y poder explicarles lo importante que es poner en palabras las emociones: "Esta bueno desmitificar el tema de lo emocional, de abrir la posibilidades de comunicar que alguien que no se siente bien o que se siente triste, angustiado". Realizando esto, se van a poder "prevenir que empeore la situación", aseguró.

"Los niños sufren, se afectan por las contingencias externas al igual que los grandes", entonces lo mejor será siempre poder comunicarse con ellos y no siempre dar por sentado que están transitando "una infancia feliz".

Consejos

Asimismo aconsejó cómo ayudar a los chicos: “Primero pensar que los adultos tenemos también aspectos infantiles y adolescentes y hemos pasado por esa etapa y quedan en la mente los recuerdos, las vivencias, entonces desde ahí conectarnos con nuestros propios aspectos para poder empatizar con los niños y adolescentes".

Luego nombró "la actitud" como forma de acercarnos hacia ellos. "Es muy importante la escucha, una escucha activa". Y agregó: "Lo primero es ponernos en disposición a escuchar a un niño, a un adolescente, de una forma activa que es no solamente escuchar con los oídos sino escuchar con el cuerpo, escuchar las palabras y ver los gestos, la mirada del otro, qué nos hace sentir el niño o adolescente que estamos escuchando".

"La escucha activa humana es lo primero para prevenir y poder ayudar al otro".

Después de realizar estos procedimientos el adulto podrá recurrir a un experto, ya que cada departamento de la provincia tiene asignado un centro infanto-juvenil, para una atención adecuada.