La cistitis la pueden padecer tanto hombres como mujeres: la clave es no aguantar

La cistitis es una infección urinaria que afecta a la vejiga. Según informaron expertos, es una de las más frecuentes del aparato urinario y de todo el organismo después de las respiratorias y puede afectar tanto a hombres como mujeres. Pero ¿somos concientes de cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento?

Mauro Carrillo, urólogo, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó de qué se trata esta enfermedad.

¿Qué es la cistitis?

"Es una inflamación de la vejiga, en general esta inflamación es por baterías y eso es un tipo de infección urinaria. Es decir, la infección urinaria baja o la infección urinaria no complicada es lo mismo que la cistitis", explicó el entrevistado.

Síntomas

Mcuhos de los síntomas son conocidos, porque todos alguna vez padecimos esta enfermedad. "Las ganas de ir al baño y no poder ir, el tener ardor al orinar o dolor en la zona baja del abdomen, sumado a un cultivo de orina positivo", indican que se trata de esta afección,

Hay algunos factores que pueden causar estos síontomas por ejemplo "comer mucho picante, tomar mucho mate, mucho café" y se puede dar de manera "frecuente".

Si bien los síntomas son generalmente los mismos, Mauro Carrillo advirtió que hay que tener en cuenta que hay situaciones que realmente no son infección urinaria y se tratan como tal, en especial se automedican.Entonces siempre que haya un síntoma lo mejor será concurrir a un experto para que confirme si existe o no infección.

“Generalmente el diagnóstico clínico de consultorio es muy simple, es decir con el hecho de tener dos síntomas, de cuatro que existen, se considera que uno puede tener infección urinaria, sobre todo en mujeres jóvenes y mujeres sexualmente activas.

Estos síntomas son el ardor para orinar, el dolor en la zona baja del abdomen, la urgencia, es decir esa sensación de querer salir corriendo al baño y la frecuencia, cuando tienen que estar orinando muy seguido, incluso a veces en poca cantidad muchas veces", concluyó.

Causas

“La cistitis es una situación que se produce. Se genera a lo largo de la vida, puede estar presente en todas las etapas de la vida, sobre todo en mujeres jóvenes, puede haber un episodio esporádico y no hay que asustarse, hay que diagnosticarlo y tratarlo, pero cuando estos episodios se repiten o se dan en personas, por ejemplo en varones o en niños, o se dan con mucha frecuencia y alteran la calidad de vida, cuando digo mucha frecuencia me refiero a más de 3 episodios al año", aseguró.

En estos casos, se habla de una cistitis recurrente y "Cuando tenemos eso, siempre hay una predisposición. Esa predisposición puede ser un mal hábito o puede ser quizás alguna condición con la cual uno nació", explicó.

“Hay un mito sobre usar los baños públicos, muchas chica me dicen, cómo me voy a sentar en el baño de mi trabajo, pero todo lo contrario, sabemos que es asqueroso, pero cuando uno no orina y aguanta las ganas es ahí cuando se produce la cistitis, sobre todo por ejemplo las chicas que van a baños públicos y están haciendo equilibrio, orinando paradas y demás, eso no permite que la musculatura de la pelvis se relaje, y por lo tanto no se puede vaciar bien la vejiga", puntualizó.

Esto es sumamente importante, el poder ir al baño tranquilos y no retener cuando uno tiene ganas. Es siempre necesario "expulsar las bacterias que están cerca de la uretra, porque sino esa bacteria llega a la vejiga, coloniza y termina creciendo ahí y provocando la infección".

Tratamientos

Con respecto a los tratamientos o medicación indicó: "Para dar la medicación específica necesitamos algunos días de síntomas. Luego se inicia un tratamiento con un antibiótico" y detalló: "Saber cuál es el antibiótico específico tengo que cultivar esa orina en un laboratorio, esperar mínimo entre 2 a 5 días y si esa bacteria crece, saber si esa bacteria es sensible al antibiótico para recién ahí darlo".

"No hay que dar antibióticos porque sí, y si hay episodios repetitivos no hay que dar antibióticos sin tener un cultivo, porque ahí si estamos dando una medicación que no es específica", aconsejó.