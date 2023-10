La insuficiencia venosa, a la que se conoce vulgarmente como várices, ocurre cuando la sangre no circula por las venas con fluidez. Para entender un poco más sobre este problema, El Interactivo (de lunes a viernes, de 12 a 14, a través de Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con el médico flebólogo Agustín Coria Amoroso, quien explicó: “Si bien todos las conocemos por las famosas varices, (…) que son esas venas bien dilatadas, que están aumentadas de tamaño, que sobresalen, siempre nos están diciendo que hay una enfermedad venosa de fondo que tiene que ser estudiada”.

A prestar atención

“Cuando aparece, en general, la enfermedad ya está establecida hace un tiempo. No podemos saber desde cuándo porque, por ejemplo, en los hombres las varices aparecen de manera más tardía y también aparecen más tardíos los síntomas de las varices. Muchos hombres tienen varices, pasan hasta los 40 o 50 años sin notar ninguna diferencia, pero la enfermedad empezó hace tiempo”, explicó Coria Amoroso.

“En las mujeres, debido a que a lo largo de su vida están sometidas a cambios hormonales por diferentes razones –como por ejemplo los embarazos–, las venas cambian de calibre, de tamaño, se inflaman, se desinflaman; y de esa manera alertan a la mujer para que consulte”, agregó.

“Pero siempre que haya varices de cualquier tamaño, si aparecieron después de una cirugía previa, estamos en una etapa más avanzada, como es la hinchazón permanente al final del día de los tobillos o la piel se empezó a manchar; a verse una dermatitis, que es una mancha color marrón, empieza del marrón claro al oscuro, al morado; empiezan a ver ronchas que pican; empieza a haber un afinamiento y un adelgazamiento de esa piel y se empieza en la última etapa que son los trastornos de la piel y las heridas. Aun así, aunque ya tengamos la etapa 6 clínica de la enfermedad, que son las heridas, siempre hay un tratamiento. Siempre se puede hacer algo”, aseguró.

Los síntomas

“Lo clásico es la hinchazón de los tobillos y las piernas al final del día, dolor en las piernas, sobre todo después de pasar varias horas en una misma posición, puede ser sentado o parado”, remarcó, y añadió que además pueden ocurrir “calambres por la noche, por más que hayan hecho actividad física. El cansancio de piernas al final del día, que no se explica mucho a veces por un esfuerzo físico, porque uno puede decir por ahí que estuvo trabajando todo el día y mentalmente esté agotado, pero no movieron muchos las piernas como para sentirlas tan cansadas, ese es otro síntoma típico”.

“La picazón, la sensación de calor, ardor, de piernas inquietas por la noche, como que se contraen los músculos, las piernas empiezan como a querer moverse solas. Estos son los síntomas más típicos de la insuficiencia venosa”, remarcó.

Complicaciones y diabetes

"Hay personas diabéticas que tienen su médico de cabecera, su endocrinólogo de cabecera, en general si llevan a cabo todos los controles y toman la mediación y demás, es una persona que no tiene mucho más riesgo que una persona que no la tenga. Ahora, hablando del diabético descontrolado, este tiene de por sí una neuropatía periférica, un trastorno de la sensibilidad, sobre todo de las piernas y los pies, que hacen que esta persona, por un lado, sea más susceptible de lastimarse, porque no tiene la alarma que tenemos todos que es el dolor", comenzó a explicar.

"Además, tiene de por sí, por los niveles altos de glucosa en sangre, alterado los mecanismos normales de la cicatrización y de las defensas. Entonces, el diabético con heridas que se presentan espontáneas, por ejemplo, por una insuficiencia crónica avanzada, tiene más riesgos de sufrir una infección en la herida, que se haga una infección generalizada, tiene más susceptibilidad a llegar a las etapas más avanzadas de la enfermedad venosa. Entonces, siempre que tengamos diabetes, sumado a otros factores como obesidad, sobrepeso, sedentarismo, puede ser tabaquista, tener presión alta hace muchos años, todo eso se suma para que el paciente tenga algunos trastornos más avanzados", concluyó.

Las cremas de la televisión: ¿sirven?

“Hace poco hicimos un contenido para las redes sociales, que todavía no sale, pero habla de las cremas que salen en la televisión. Hay un poco de verdad y un poco de exageración y a veces un poco de mentira. No hay ningún medicamento ni ninguna crema que tenga resultados demostrados por estudios de científicos de calidad que nos devuelvan la circulación en 8 semanas como dicen algunas marcas, ni en 8 semanas ni en 8 meses. ¿Para qué se usan esas pastillas? Se usan para aliviar los síntomas”, explicó el médico

“Estas pastillas, estas cremas que dicen que son el complemento ideal para el tratamiento de arañitas, no tratan ni arañitas ni varices. Necesitamos hacer un tratamiento, a veces, invasivo. Se trata de que no sea invasivo, pero siempre son inyecciones, láser a través de la piel, laser endovasculares”, concluyó.

El estilo de vida con insuficiencia venosa

“Principalmente, hay que hacer ejercicios, eso nos mantiene en un peso saludable, va a hacer que movamos la bomba principal de retorno venoso que tenemos, que es los músculos de la pantorrilla, de las piernas. Tenemos que buscar una rutina de ejercicios que podamos repetir por lo menos 2 veces a la semana y que incluya a las piernas. En lo posible, hay que evitar los deportes de alto impacto”, expresó.

